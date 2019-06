von Jürgen Waschkowitz

Drei Mannschaften aus den Partnerstädten der Stadt Engen waren eingeladen. Bei sommerlichem Wetter maßen sich die Mannschaften in friedlichem Wettstreit und verbrachten drei erlebnisreiche Tage in der Region. Organisiert wurde die Anreise, die Unterbringung und die Versorgung der Sportler vom Verein „Freunde in Europa„ mit Unterstützung des Partnerschaftsvereins Trilport. Für den Hegauer FV übernahm Gergely Kompis die Betreuung der Sportler. Er startet als Praktikant seine Karriere beim Bauamt Engen. Zum Besuch der Gäste gehörten auch Besuche und Besichtigungen im Hegau, die der Vorsitzende der „Freunde in Europa„, Ulrich Scheller, persönlich begleitete.

„Nach dem erfolgreichen Freundschaftsspiel in Pannonhalma, der Partnerstadt in Ungarn, beim Jubiläumfest im Mai vergangenen Jahres und den entsprechenden Feierlichkeiten im kommenden Jahr in Engen wollte der Verein ‚Nachbarn in Europa' die partnerschaftlichen Kontakte auf sportlicher Ebene weiter pflegen“, erklärt Ulrich Scheller, Partnerschaftsbeauftragter der Stadt Engen, im Gespräch.

Trilport nur mit acht Spielern dabei

Eingeladen wurden die Turniermannschaften aus Trilport aus Frankreich, Pannonhalma, Ungarn, sowie aus Pannonhalmas Partnerstadt Alsoszeli/Dolne Saliby in der slowakischen Republik. „Leider bekam die Mannschaft aus Trilport nur acht Spieler zur Reise nach Engen zusammen, weil die anderen Mitglieder der örtlichen Feuerwehr sind und zum Terroreinsatz nach Lyon abgerufen wurden“, bedauerte Ulrich Scheller. Für die Spiele seien aber einige Sportler aus den Reihen der teilnehmenden Mannschaften eingesprungen, „was den sportlichen Ehrgeiz nicht beeinflusste und die Freundschaft unter den Beteiligten nur verstärkte“, ist der Partnerschaftsbeauftragte überzeugt.

Slowakische Mannschaft gewinnt das Turnier

„Wir haben neben dem sportlichen Wettkampf, der engagiert, aber friedlich verlief, ganz viel Spaß mit den Gästen aus den Partnerstädten gehabt, neue Freundschaften gefunden und alte aufgefrischt“, versichert Christoph Kaiser, der den sportlichen Ablauf organisierte.

Das Turnier gewann die slowakische Mannschaft, die weiteren Plätze belegten Pannonhalma, Engen und Trilport.