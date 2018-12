von Jürgen Waschkowitz

Für die Omas, Opas und Eltern war es eine Reise in ihre Kindheit und Jugend und ein Wiedersehen mit den fast vergessenen Lieblingen. Auf der Bühne der Großsporthalle in Engen tummelten sich Pippi Langstrumpf, Minnie Mouse, Biene Maya und zahllose andere unvergessene Figuren. Nostalgie und Freude kamen auf, Erinnerungen an lustige und auch mal schmerzhafte Momente, zum Beispiel bei der Trennung von liebgewonnenen Begleitern in die Nacht. Für das Abschlussturnen hatte sich der TV Engen das Motto "Helden unserer Kindheit" vorgenommen und in einer wunderschönen Choreographie mit über 100 Kindern und Jugendlichen umgesetzt. Das mehrstündige Programm mit den voller Energie steckenden kleinen und großen Helden war eine fabelhafte Schau.

Aber nicht nur Nostalgie war angesagt, die Akteure boten Eltern, Omas und Opas oder Tanten und Onkels eine mitreißende Show voller Erlebnisse und bunter Kostümen. Alle Teilnehmer, von den Eltern-Kind-Gruppen und den Vorschulkindern über die ersten Spiel-, Tanz- und Turngruppen bis zu den jugendlichen Kunstturnerinnen, den Leichtathleten und der Zirkustruppe, alle demonstrierten eindrucksvoll, was sie unter der Anleitung ihrer Trainer und Betreuer gelernt haben.

Die Vorsitzende des TV Engen, Marita Kamenzin, freute sich zum Abschlussturnen über eine randvoll gefüllte Sporthalle. "Lassen sie sich überraschen von dem, was sie heute über den Fortschritt und das Können ihrer Kinder und unserer Mitglieder erleben können", machte sie neugierig.

Vorsitzende Marita Kamenzin freut sich über die Kinder

Es gehöre schon viel Logistik, Energie und Freude zu den Vorbereitungen, erklärt Marita Kamenzin, Vorsitzende des TV Engen. Sie ist Moderatorin des bunten Nachmittags, und taucht immer wieder bei den Vorführungen auf, hilft oder motiviert ihre kleinen Artisten. "Ich mache das gerne, die Kids geben mir mit ihrer Begeisterung und ihrem Ehrgeiz ganz viel zurück", sagt sie.