von Holle Rauser

Ganz schön ins Schwitzen kamen die Teilnehmer des Turnprogramms, das der Turnverein Engen im Rahmen des Engener Ferienprogramms in der Großsporthalle anbot. Aber auch die Leiter mussten immer mal wieder auf den umfangreichen Stationenplan schauen. Denn für dieses Jahr hatte sich die Vorsitzende Marita Kamenzin etwas Neues ausgedacht: „Wir wollten nach 15 Jahren mal etwas anderes machen und haben statt des Turn- und Spielangebots die Stationen für das Kinderturnabzeichen aufgebaut“, so Kamenzin. Alle 38 Teilnehmer zwischen vier und neun Jahren konnten an dem Nachmittag ihr Turnabzeichen absolvieren.

Sport hat mit Gefühl zu tun

Das Besondere: „Bei dem neuen Kinderturnabzeichen können auch körperlich Beeinträchtigte Kinder teilnehmen“, erklärt die TV-Vorsitzende. Für kleine Rollifahrer – die es allerdings an diesem Nachmittag in Engen nicht gab – gibt es spezielle Übungen, die sie bewältigen können, Viele Stationen waren aber für alle Kinder geeignet: Etwa die Übung „Stille Post“, bei der es um Körperwahrnehmung ging. Hier zeichneten die Kinder eine Form, zum Beispiel eine Sonne, ein Dreieck oder ein Herz mit dem Finger auf den Rücken des Vordermanns, der die Umrisse erkennen musste.

Jede Menge Edelmetall

Koordination war bei der schnellen Übergabe von Sandsäckchen im Kreis gefragt, Kraft mussten die Kinder etwa beim Hangeln oder Ringturnen beweisen. In mindestens vier der sieben Kategorien mussten sechs Übungen bestanden werden. Die Kategorie Teamarbeit war obligatorisch. Beim nun abgelegten Kinderturnabzeichen im Ferienprogramm bestanden alle Nachwuchsturner den Parcours: So erreichten bei der Altersgruppe der Vier- und Fünfjährigen alle sieben Teilnehmer Silber, bei den Sechs- und Siebenjährigen konnten sechs Kinder Silber und zehn Kinder Bronze mit nach Hause nehmen. In der Gruppe der Großen (acht und neun Jahre) errangen je fünf Kinder Bronze und Silber. Zwei Kinder durften sich über Gold freuen.