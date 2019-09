von Jürgen Waschkowitz

Der Verein Touristik Engen kann dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern. Zu einer Jubiläumsfeier am 18. Oktober lädt der Verein die Bevölkerung dazu ein, im Rahmen eines bunten Programms mit ihm auf die Entstehung zurückzublicken, eine Momentaufnahme zu machen und ein paar interessante Stunden zu verbringen. Neben Grußworten und Glückwünsche sorgen Künstler mit Comedy, Musik und Tanz für Unterhaltung.

„Der Touristik Verein Engen unterstützt, fördert und begleitet sowie belebt den Tourismus in Engen„, stellt der Vorsitzende Rolf Brozio beim Pressegespräch nicht ohne Stolz fest. „Zu unseren umfassenden Tätigkeiten gehört aber auch die Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt und ihrer Umgebung. Und: Wir sind ein eigenständiger Verein und kein Anhängsel der Stadt Engen„, betont der Vorsitzende mit Nachdruck: „Unsere hauptsächlichen Aufgabenschwerpunkte sind Werbung in unterschiedlichen Medien sowie die Bereitstellung einer Informations- und Werbeplattform für Gästezimmer und Tourismus-Angebote.“ Gesorgt werde aber ebenso für die Betreuung der Feriengäste gemeinsam mit den Vermietern, die Zusammenarbeit mit Gaststätten, ihr Zimmerangebot und das der Hotels. Beteiligt sei der Verein ebenso bei der Organisation und sowie der Mitarbeit bei vielen kulturellen Veranstaltungen in und um Engen. Hier engagieren sich der Vorstand und die Mitglieder ehrenamtlich besonders fleißig.

Geschichte des Vereins

Der Verein wurde vor über 50 Jahren gegründet. Der damalige Gründer und erste Vorsitzende, Johann Lang, war nicht nur selbst begeistert bei der Sache, sondern konnte auch gut für seine Ideen werben. Der Verein wuchs stetig, seine Aufgabengebiete haben sich im Laufe der Zeit um ein Vielfaches erweitert. Die Gründungsversammlung fand ein beachtliches Echo. Für die über 50 interessierte Bürger war der Wunsch nach einer Belebung des Fremdenverkehrs in Engen Gebot der Stunde. Der damalige Stadtrat Arno Bräcklein drückte es so aus: „Es ist erfreulich, nun aus dem Stadium der Anregungen herauszutreten, das Problem Verkehr und Fremdenverkehr anzugehen und insgesamt zu realisieren.“ Der erste Vorsitzende des neuen Vereins wurde Karl Heiss. Weitere Vorsitzende waren Johann Lang, Dieter Heinzmann, Günter Schmaglinski und ab 2009 Rolf Broszio.

Aktionen und Angebote

Um seinen Werbeversprechen gerecht zu werden, verbesserte der Verein in der Folge seine Infrastruktur: Die Mitglieder legten Wanderwege und Parkplätze an, stellten Ruhebänke und Abfallkörbe auf und wirkten bei der Planung des Campingplatzes und Kinderspielplätzen mit.

Heute beherrscht das Internet den Tourismus in Engen weitgehend. Der Tourismusverein ist mit allen Einrichtungen vernetzt, die Buchung von Ferienwohnungen läuft weitgehend digital ab. Aber auch die Förderung des Tourismus in der Innenstadt haben die Verantwortlichen nicht aus den Augen verloren.

Profitiert vom Aufschwung im Fremdenverkehr, der maßgeblich auf die Initiative des Verkehrsvereines zurückgeht, haben nicht nur die Zimmervermieter. Der Tourismus mit Tages- und Übernachtungsgästen ist ein Wirtschaftsfaktor für die ganze Stadt mit Handel, Gewerbe und Gastronomie geworden. Gleichzeitig kommen die Initiativen des Tourismusvereins der ganzen Bevölkerung zugute.