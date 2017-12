Engen Theaterabend mit Sahnehäubchen

Eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens und die Ankündigung einer Bildungspartnerschaft mit der Stubengesellschaft halten das Theaterpublikum am Engenger Gymnasium in Atem.

„Die Geister, die ich rief“, nach Charles Dickens „A Christmas Carol“, wurde von der Theater-AG des Gymnasiums Engen in der voll besetzten Aula in beeindruckender Weise aufgeführt. Darüber hinaus unterzeichneten an diesem Abend das Gymnasium und die Stubengesellschaft Engen eine Absichtserklärung zu einer künftigen Bildungspartnerschaft. Gespannt warteten die Besucher, darunter viele Kinder und Angehörige, auf den Beginn der Vorstellung, die musikalisch von der Bühnenmusik-AG unter der Leitung von Jochen Meiers eröffnet wurde. Die Technik-AG, die von Jörn Weprich geleitet wird, sorgte für einen reibungslosen Ablauf bei Ton und Beleuchtung.

Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens (sie wurde schon oft verfilmt und läuft immer wieder an Weihnachten im Fernsehen), im englischen Original auch „Eine Geistergeschichte zu Weihnachten“ betitelt, handelt von dem Geldverleiher Ebenezer Scrooge. Er macht als widerlicher Geizhals seinen Mitmenschen das Leben schwer. Durch seinen Geiz isoliert er sich immer mehr, bis er ganz allein ist. Da erscheinen ihm in der Weihnachtsnacht drei Geister, die ihm nach und nach die Augen öffnen und ihn zur Umkehr bewegen. Am nächsten Tag ist Ebenezer Scrooge wie ausgewechselt. Plötzlich lädt er alle Menschen, die er bisher vergrault hatte, zum Essen ein. Großzügig verteilt er sein Erspartes, weil er erkannt hat, dass er es später einmal nicht mit ins Grab nehmen kann. Unter der Leitung von Veronika Eck zeigten alle Akteure und Akteurinnen eine sehr gute Leistung. Den meisten Text musste Ludwig Roob lernen, der den Ebenezer Scrooge hervorragend spielte.

Nach dem lang anhaltenden Schlussapplaus bedankte sich Direktor Thomas Umbscheiden bei allen Mitwirkenden sowohl vor als auch hinter der Bühne. Abschließend lüftete er das Geheimnis einer anfangs angekündigten Überraschung: Zusammen mit Corinna Kraft von der Stubengesellschaft unterzeichnete Thomas Umbscheiden eine Absichtserklärung für eine zukünftige Bildungspartnerschaft des Gymnasiums mit der Stubengesellschaft.