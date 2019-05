von Holle Rauser

Mit Schienenverkehr, Autobahn und den Bundes-, Kreis- und Landstraßen ist der Verkehrsknotenpunkt Engen stark von Verkehrslärm betroffen. „Lärm macht nachweislich krank, drückt die Immobilienpreise und erzeugt jährlich Millionen Euro Folgekosten“, machte Wolfgang Wahl von der Firma Rapp Trans bei der Vorstellung der erweiterten Lärmaktionsplanung in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich.

Nach der offiziellen Lärmaktionsplanung für die Gemeinde wurden im Auftrag der Verwaltung und des Stadtrats von Rapp Trans neben den Hauptverkehrsstraßen weitere Straßen geprüft: die L 225 (Ortsdurchfahrt Bargen), die L 224 (Ortsdurchfahrt Anselfingen) und die L 191 mit den Ortsdurchfahrten Engen, Neuhausen und Welschingen.

„Erhebliche zahl von Betroffenheiten“, diagnostiziert ein Experte

Für die Ortsdurchfahrt Bargen (L225) und die – von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg kartierte – Aacher Straße (B 491) sei eine „erhebliche Zahl von Betroffenheiten“ festgestellt worden, so Referent Wahl. Mit einer Lärmbelastung von 68 db (A) tagsüber in Bargen (nachts: 59 db (A)) und bis zu 70 db (A) in der Aacher Straße sei die sogenannte Auslöseschwelle für einen Planungsbedarf erreicht.

30 statt 50 km/h könnten Geräuschpegel senken

Durch eine Geschwindigkeitssenkung von 50 auf 30 km/h könnte etwa der Lärm um bis zu 2 bis 3 db (A) gesenkt werden. „Das ist schon ein spürbares Ergebnis“, betonte Wahl.

Bauliche Maßnahmen wie Verkehrsinseln oder alternierendes Parken brächten dagegen wenig. Wahl: „Der Verkehrsfluss muss sich verstetigen.“ Gerade wenn Lastwagen anhalten und wieder losfahren, werde Lärm generiert. Auch Lärmwälle machten bei einer Ortsdurchfahrt wenig Sinn.

Bürgerinitiative hat weiter Lkw-Durchfahrtsverbot als Ziel

Dagegen könnte nach Ansicht des Verkehrsexperten ein Lkw-Durchfahrts- oder Nachtfahrverbot Erfolge bringen. „Ein Lkw erzeugt ein Lärmaufkommen von 20 Pkw“, erläuterte Wahl. Für diese Lösung signalisierten die Stadträte Interesse. „Es wäre eine Chance, den Lkw-Verkehr aus Bargen rauszunehmen“, so Stadtrat Urs Scheller. Mit der L 191 gebe es eine Ausweichstrecke über den Hegaublick.

„Die Alternative hätte den Vorteil, dass sie nicht durch eine geschlossene Ortschaft führt“, so auch der Hinweis von Stadtrat Klaus Leiber. „Das kann man prüfen“, bestätigte Wolfgang Wahl. Zunächst soll nun ein Planentwurf mit der Untersuchung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h auf der L 225 (Ortsdurchfahrt Bargen) und der B 491 (Aacher Straße) erstellt werden.

„Tempo 30 ist ein Zugeständnis“

Für die Bürgerinitiative Bargen, die seit 2009 für verkehrsberuhigende Maßnahmen und ein Lkw-Durchfahrtsverbot kämpft, ist die Aufnahme des Ortsteils in den Lärmaktionsplan und die möglichen Maßnahmen ein beachtlicher Teilerfolg. 2015 noch waren ein damals von der Initiative und der Gemeindeverwaltung in Auftrag gegebene Gutachten des Büros Rapp Trans zur Verkehrssituation in Bargen vom Vertreter des Landratsamtes kritisiert und lenkende Maßnahmen abgelehnt worden.

„Tempo 30 ist ein Zugeständnis“, so der Initiator der Initiative, Christian Braun. „Aber wir machen weiter, unser Ziel ist ein Lkw-Durchfahrtsverbot. Wir wollen weiterhin mit der Stadtverwaltung im Gespräch bleiben“. Derzeit rolle wieder viel Schwerlasttransport durch Bargen. Kies und Zement werden zur Großbaustelle der Daimler AG nach Immendingen transportiert.