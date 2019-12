von Roland Ragg

Unter dem Titel „Die große Südtiroler Weihnacht 2019“ boten Die Ladiner, die Schweizer Musikkünstler Oesch‘s die Dritten und Sängerin Nicol Stuffer ein unvergessliches Konzert in der Stadthalle. Dabei wurde den 400 Besuchern eine bunte Mischung aus bekannter Volksmusik, alten Schlagern und besinnlichen Weihnachtsliedern geboten. Darüber hinaus wurde das Publikum von einem außergewöhnlichen Bühnenbild mit zu den Liedern passenden Großleinwandbildern beeindruckt.

„Es ist Weihnacht, schon wieder Weihnacht„ – mit diesem Lied eröffneten die beiden aus dem Südtiroler Grödnertal stammenden Ladiner Joakin und Otto den Konzertabend. Joakin, der auch noch als Ansager und Erzähler durch das Programm führte, kündigte anschließend Oesch‘s die Dritten an.

Bei der großen Südtiroler Weihnacht 2019 standen die beiden Ladiner Joakin (links) und Otto ganz im Mittelpunkt des Geschehens. | Bild: Roland Ragg

Sie wurden schon vorab mit tosendem Beifall empfangen, denn es waren sehr viele Landsleute aus der Schweiz nach Engen gekommen. Die Jodler-Familie Oeschs legte sofort richtig los. In breitestem Schweizerdeutsch – do in Enge vostoht mer üs jo – machte Melanie Oesch ihre Ansagen und erwies sich als exzellente Jodlerin. Das Publikum, größtenteils über fünfzig, freute sich ganz besonders über Schlagertitel aus den fünfziger und sechziger Jahren. So zum Beispiel über „Ja wenn wir twisten auf den Pisten“ des legendären Vico Torriani.

Ruhiger ging es dann bei den Liedern von Nicol Stuffer, der Tochter von Ladiner Joakin, zu. In Erinnerung an den erst kürzlich verstorbenen Sänger Karel Gott sang Nicol im Duett mit ihrem Vater das Lied „Fang das Licht“.

Lieder über die Südtiroler Heimat

Im zweiten Konzertteil ging es etwas besinnlicher zu. Nun standen die beiden Ladiner Joakin und Otto ganz im Mittelpunkt des Geschehens. Jetzt ging es in den Liedern um die Südtiroler Heimat und berührende Geschichten des dortigen Lebens. Natürlich durfte der Grand Prix-Siegertitel „Beuge dich vor grauem Haar“ auch nicht fehlen.

Mit dem Schlusslied „Wir sind das Licht“ traten beim Finale noch einmal alle Interpreten des Abends gemeinsam auf. Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Beifall.