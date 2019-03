Die Stadtbibliothek Engen wird gut besucht und zunehmend zu einem kulturellen Kommunikationsort. Die Besucher kommen nicht nur zum Ausleihen von Medien, sondern nutzen auch die Räume zu Information und Unterhaltung. Dies geht aus dem Jahresbericht der Bibliotheksleiterinnen Judith Maier-Hagen und Bärbel Oetken hervor. Im Sozialausschuss sprachen sie über ein gutes und erfolgreiches Jahr.

„Bibliotheken sind als öffentliche, nicht kommerzielle Lern- und Bildungsorte Teil der kommunalen Daseinsvorsorge“, erklärte Judith Maier-Hagen. Gleichzeitig sei ihre Bedeutung als realer Treffpunkt für Austausch und Kommunikation, zum Lernen und Lesen weiter gestiegen. Neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz würden sie in einer digitalisierten Gesellschaft für viele Menschen zum „dritten Ort“, niederschwellig, ohne Konsumzwang, politisch neutral und zukunftsweisend. „Viele Besucher kommen einfach auch zu uns, um Freunde zu treffen, Neues zu erfahren, ein wenig zu plaudern und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Auch deshalb haben auch wir die Herausforderung der digitalen Entwicklung positiv angenommen und neue Angebote, Konzepte und Vermittlungsformen entwickelt“, erläuterte sie. „Und wir werden bestätigt: 72 000 Ausleihen, 370 Neuanmeldungen und rund 15 000 Besucher im vergangenen Jahr belegen das sehr eindrucksvoll“, ist sie stolz.

Der Medienbestand erreichte im Dezember die Marke von 19 074 Medien. 2018 wurden 1515 Medieneinheiten ausgeschieden und durch 2444 neue ersetzt, sodass der Bestand insgesamt um 929 wuchs. Der Bestand war somit zu groß für die räumlichen Kapazitäten, die bei rund 18 000 Medien liegen. „Leider konnten die überschüssigen Medien nicht mehr parallel 2018 makuliert werden, sodass ein erster größerer Bestandsabbau von 504 veralteten Medien im Januar 2019 erfolgte“, legte die Leiterin dar. Die höchsten Ausleihzahlen lieferten im vergangenen Jahr die Hörbücher und DVDs für Kinder sowie die Spiele. Auch die Kinderbücher und vor allem die Belletristik waren sehr beliebt.

Ein neues Medienformat führte die Bibliothek zum Jahresende ein: die Tonies und die Toniebox. Die Toniebox ist ein neuartiger Musik- und Hörspielplayer für Kinder, der komplett ohne CDs auskommt. Die Hörbuch-Inhalte befinden sich auf den sogenannten Tonies: Das sind kleine Figuren, in denen ein NFC-Chip steckt. Diese elektronische Nahfeldkommunikation ermöglicht eine Datenübertragung auf relativ geringe Entfernung. Der Förderverein spendete den Anfangsbestand von etwa 40 Tonies.

Die Zahl der aktiven Leser und Leserinnen hat sich erhöht und ist die höchste seit Eröffnung der Stadtbibliothek. Auch die Anzahl der Neuanmeldungen übertrifft die der vergangenen Jahre. Dies ist sicherlich der hohen Anzahl an Klassenführungen sowie der konsequenten Veranstaltungsarbeit mit Kleinkindern geschuldet, freuen sich die Leiterinnen.

Die parallel laufenden Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene über das Jahr stellte Bärbel Oetken vor. Diese reichen von Leseabenden, Kino, über Workshops, Feenparty, Vorleseabende, Elternforum, Literaturaperitif sowie Kita- und Schulführungen bis zur Teilnahme an Ferienfreizeiten, Festen und Veranstaltungen im Jahresreigen.

Im Jahr 2019 können die Nutzer und Besucher Neues erwarten: Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind dringend zu entlasten und Kunden sollen mehr Diskretion bei der Ausleihe erfahren. Deshalb ist die Einführung eines Selbstbedienungsterminals angedacht. Die Zeitschriftenecke wird neue Sessel bekommen und auch die Kinderecke soll neu gestaltet werden.

Mit gutem Beispiel voran

Eltern sollten vorlesen: Lesen lernen ist eine komplexe Aufgabe. Den Kindern fällt es oft schwer, die vielen Buchstaben, Wörter und Sätze schnell zu einer Geschichte zusammenzusetzen und diese dann auch noch inhaltlich zu erfassen. Kinder, denen häufig vorgelesen wurde, tun sich deutlich leichter. Deshalb empfiehlt auch die Stadtbibliothek allen Eltern, regelmäßig eine Viertelstunde vorzulesen, bis die Kinder selbst flüssig lesen können. Gerade auch in den digitalen Medien muss man schnell und effektiv lesen können. Die Fähigkeit des Lesens ist nicht veraltet, auch wenn die Endgeräte sich verändert haben.

Stadtbibliothek hilft: In der Stadtbibliothek wird das klassische Vorlesen in der „Traumstunde“ und in der Reihe „Mit zwei dabei“ praktiziert, was natürlich das Vorlesen zuhause nicht ersetzen kann. Jedoch besteht für die Eltern stets die Möglichkeit, sich aus dem reichhaltigen Angebot zum Entleihen mit Lesestoff einzudecken und gerne gibt das Bibliotheksteam Vorlesetipps.