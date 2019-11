Die Stadt Engen hat sich etwas vorgenommen: Sie will für Schulen und Vereine eine neue Sporthalle bauen. Eine Halle, die modernen Standards und sowohl den Anforderungen des Schulsports als auch den Vorgaben für Turniere entspricht.

Dass es für ein solches Projekt einen langen Atem braucht, zeigte die Darstellung der nochmals überarbeiteten Planung von Stadtbaumeister Matthias Distler im Gemeinderat. Grundsätzlich hatte dieser den Neubau bereits befürwortet. Für einen weiteren Zuschussantrag soll nun der Bauantrag gestellt werden.

Sport in der alten Stadthalle

Seit es die neue Stadthalle in Engen gibt, dient die alte Stadthalle ausschließlich als Sportstätte. Dass das Gebäude in der Jahnstraße sanierungsbedürftig ist, wurde bereits 2004 zum ersten Mal diskutiert. Damals hatten jedoch die Gründung des Gymnasiums sowie die dortige Sporthalle Vorrang.

2017 wurde das Thema schließlich wieder aufgenommen. Der Gemeinderat stimmte 2018, nach der Vorstellung verschiedener Konzepte, für den Neubau einer Sporthalle und den Abriss der alten Stadthalle. Das neue Gebäude soll vor der alten Stadthalle, an der Jahnstraße errichtet werden. Die Halle wird Ausmaße von 22 mal 44 Metern und ein Gesamtvolumen von 9000 Kubikmeter haben. Die alte Stadthalle soll nach Inbetriebnahme des Neubaus abgerissen werden.

Aktuelle Kostenschätzung: 5,3 Millionen

Stadtbaumeister Distler legte dem Rat eine aktuelle Kostenschätzung von insgesamt 5,3 Millionen Euro vor. Davon sollen 4,23 Millionen Euro auf den Neubau entfallen, der Rest auf den Abbruch der alten Halle sowie die neuen Parkplätze. „Die Kosten können kaum kalkuliert werden“, gab Distler aufgrund schnell und stark steigender Baupreise zu verstehen. Kosten für die Außenanlage, Sportgeräte und Ähnliches müssten zusätzlich eingerechnet werden, erklärte der Stadtbaumeister auf Nachfrage von CDU-Rat Bernhard Maier.

Um die finanzielle Belastung der Stadt zu senken, wurden bereits zwei Förderantrage gestellt. „Wir wurden aber 2019 weder beim Bundesprogramm, noch bei der Sportstättenförderung des Landes berücksichtigt“, so Distler. Nun soll für das kommende Jahr ein weiterer Förderantrag gestellt werden. Hierbei sei von Vorteil, wenn bereits eine Baugenehmigung vorliege, so Distler weiter. Nach aktueller Planung soll die neue Halle 2022 fertig sein. Gerhard Steiner (UWV) verwies abschließend auf die finanzielle Belastung durch den Hallenbau sowie die Sanierung der Bahnhofstraße. „Das erfordert dann Geduld bei anderen Projekten“, mahnte er an. Der Rat beauftragte daraufhin das Stadtbauamt damit, den Bauantrag einzureichen.

Weitere Details der geplanten Sporthalle

Zunächst als Stahlkonstruktion geplant, soll die Halle nun doch aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gebaut werden. Dadurch entstehen laut Stadtbaumeister keine Mehrkosten. Das Gebäude werde lediglich ein wenig höher. Die benötigten Parkplätze sollen nach der neuen Planung entlang der Friedhofsmauer entstehen.

Eine Lüftungsanlage braucht es laut Stadtbaumeister Distler in der neuen Sporthalle nicht. Durch das große Hallenvolumen und die angenommene Anzahl von durchschnittlich 40 bis 50 Sportlern könne die Lüftung über Fenster deutlich wirtschaftlicher und umweltfreundlicher erfolgen. Auch die Gestaltung der Fassade nimmt Formen an. An der Ost- und Westseite der Fassade soll die Darstellung eines Hochsprungs als Symbol aufgebracht werden.