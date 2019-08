von Jürgen Waschkowitz

Der Beginn der Sommerferien wird in Engen regelmäßig zur Ehrung der Blutspender genutzt. Einerseits soll dies in einem würdigen Rahmen vorgenommen werden, und andererseits soll dabei auch auf die Notwendigkeit des Blutspendens hingewiesen werden.

Urkunden und Anstecknadeln

Bürgermeister Johannes Moser hatte die aktuell zu ehrenden Blutspenderinnen und -spender zu einer Feierstunde in Engens guter Stube, dem Museum, eingeladen.

Gemeinsam mit den Bereitschaftsleitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Petra Nagel-Kümmerle und Matthias Kümmerle, zeichnete er die Spender mit Urkunden und Anstecknadeln sowie einem kleinen Geschenk aus. Als weitere Belohnung führte Museumsdirektor Velten Wagner durch die aktuelle Ausstellung im Museum.

Nächster Termin am 12. August

„Wir legen den Termin zur Ehrung bewusst auf die Zeit vor den großen Sommerferien„, erklärte der Bürgermeister. „Damit wollen wir auf die Notwendigkeit von Blutkonserven, gerade in den Ferien, aber auch für die anstehenden Blutspendetermine aufmerksam machen“, betonte er.

„Der nächste Termin findet am 12. August in Mühlhausen-Ehingen statt“, ergänzte Matthias Kümmerle in seinen Dankesworten an die Spenderinnen und Spender.

„Menschenleben gerettet“

„Sie stehen heute alle im Mittelpunkt, denn sie sind für uns besonders wichtig“, betonte der Bürgermeister. „Durch die Vielzahl ihrer Spenden wurden mit Sicherheit Menschenleben gerettet. Deshalb wollen wir sie heute auch für ihr ehrenamtliches soziales Engagement ehren. Sie alle übernehmen in lobenswerter Weise Verantwortung für andere und geben Zeichen für gelebte Solidarität in unserer Stadt.“

100 Mal Blut gespendet

Nicole Marschall war diesmal mit ihren 100 Spenden ein wenig der Star bei der Ehrung. Als Jugendliche „hat mich mein Vater, der immer regelmäßig zum Blutspenden ging, einfach einmal mitgenommen“, erinnerte sie sich.

„Und von da an bin ich dann immer wieder gegangen, bis ich, fast unbemerkt, die große Zahl erreicht habe. Ich freue mich über die Auszeichnung und werden auch weiterhin dem Roten Kreuz treu bleiben“, versicherte sie.

24 Blutspender ausgezeichnet

Insgesamt konnten 24 Blutspenderinnen und -spender für ihren ehrenamtlichen Dienst und für 10-, 25- und 75-maliges Spenden ausgezeichnet werden.