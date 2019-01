Die Sanierung und die Erweiterung der Engener Grundschule nehmen nun doch etwas größere Formen an als ursprünglich geplant. Nach einem Vor-Ort-Termin des Technischen Ausschusses des Engener Gemeinderats im vergangenen Jahr kommen nun Zusatz-Maßnahmen in die Umsetzung, die das alte Gebäude in den gleichen Stand des neuen Anbaus versetzen soll. Die zusätzlichen Maßnahmen kosten etwa 275 000 Euro, der nötige Austausch der Akustikdecken knapp 100 000 Euro. Durch die Mehrausgaben und Kostensteigerung von 190 000 Euro wird das gesamte Projekt etwa 560 000 Euro teurer als geplant.

"Die gesamten Baumaßnahmen werden sich nach dem jetzigen Stand auf 3,7 Millionen Euro belaufen", berichtet der Engener Hauptamtsleiter Patrick Stärk. "Die Zusatzmaßnahmen machen Sinn. Die Grundschule wird sich nach Abschluss in einem hervorragenden baulichen und räumlichen Zustand befinden", erklärt Stärk. Eingeflossen seien auch die Vorschläge des neuen Rektors der Grundschule, Holger Laufer.

Zuverlässige Handwerker

Der Anbau ist fertig gestellt. Dort kann bereits unterrichtet werden, so dass laut Stärk auch die Arbeiten im bestehenden Gebäude erfolgen können. "Wir sind froh, dass alle Handwerker ihre Arbeiten ausführen konnten. Angesichts der anhaltend guten Konjunkturlage ist es mitunter schwierig, überhaupt Handwerker zu bekommen", berichtet der Engener Stadtbaumeister Matthias Distler.

"Auch die Baupreise haben sich leicht erhöht. Kostete noch vor einigen Jahren die Handwerkerstunde um die 42 bis 45 Euro, so gibt es die heute kaum noch unter 50 Euro plus Mehrwertsteuer. Immer mehr reichen die Handwerker-Firmen auch eigene Mehrkosten durch Mautgebühren der Transport-Unternehmen weiter", schildert Distler. Zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten in der Grundschule Engen, sofern alles nach Plan verläuft, fertiggestellt sein.

Verzögerung von Hallen-Bau

Mehrausgaben gibt es auch bei der umfangreichen Sanierung der Petersfelshalle im Engener Stadtteil Bittelbrunn. Es kam auch zu Bauverzögerungen. "Die sind vor allem durch die Gründung entstanden. Die Halle wurde vor etwa 50 Jahren ohne festes Fundament gebaut. Das war bei der Planung der Sanierung so nicht absehbar. Das Beton-Fundament musste nachträglich erstellt werden", so Distler. Es stünden noch Restarbeiten an, wie bei der Außenanlage und der neuen Fassade. Der Betrieb finde in der Petersfelshalle aber schon seit September wieder statt.

Die Bittelbrunner Petersfelshalle ist nach umfangreichen Arbeiten mit einer schmucken Fassade seit September wieder in Betrieb. Es erfolgen noch Restarbeiten. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Grundschule Welschingen wird saniert

Die Stadt Engen wird auch künftig weiter in die Bildung investieren. Geplant sind bauliche Maßnahmen in der Grundschule Welschingen. "Zunächst geht es an die Bestandsermittlung. Die ist in einem alten Gebäude nicht immer ganz einfach. Danach erstellen wir die Pläne. Vorgesehen ist, nächstes Jahr mit den Maßnahmen im Bestandsgebäude zu beginnen", erklärt der Engener Stadtbaumeister. Eine notwendige bauliche Erweiterung des Gebäudes des Anne-Frank-Schulverbundes wird laut Hauptamtsleiter Patrick Stärk ebenfalls ins Auge gefasst.