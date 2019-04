von Holle Rauser

Belastbarkeit, Fachwissen, Fingerspitzengefühl und Standfestigkeit waren gefragt beim etwas anderen Schulleitertest der Zirkus-AG der Grundschule Engen. Die gute Nachricht: Holger Laufer, jetzt offiziell im Amt als Rektor der Engener Grundschule, hat in den Augen der jungen Prüfer bestanden.

Einfallsreiche Feier

Das Kollegium und die Schüler/innen hatten für den Schulleiter und die Gäste – darunter Bürgermeister Johannes Moser, Vertreter des Gemeinderats und der Stadtverwaltung, Schulamtsvertreter Stephan Wohlgemuth und ehemalige Kollegen – ein abwechslungsreiches Programm gestaltet.

Neben Tanzvorführungen, Chor- und Instrumentalbeiträgen gab es auch Verweise auf die Laufbahn des Rektors, der unter anderem zwei Jahre an der Deutschen Schule in Yokohama/Japan unterrichtet hat: Von Schülern gebastelten Origami-Kraniche – in Japan ein Symbol des Glücks – wurden mit guten Wünschen überreicht.

"Sie sind schon einige Zeit aktiv in der Engener Grundschule", begrüßte Bürgermeister Moser den Schulleiter. So habe Holger Laufer als Lehrkraft von 2010 bis 2014 die Einführung des Ganztagesunterrichts mitgeprägt, den die Stadt als Schulträger weiter ermöglicht habe. "Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns wichtig", so Moser.

Gute Unterrichtsbedingungen

Auch baulich wurde die Schule durch die neue Stadthalle und den Anbau unterstützt. "Derzeit wird der alte Schulteil saniert, anschließend werden weitere Investitionen in die neue Busspur und Schulhofneuordnung gehen", erläuterte der Bürgermeister.

Engen habe die am besten ausgestatteten Schulen im Landkreis. "Sie können aus dem Vollen schöpfen." Johannes Moser empfahl, insbesondere die Digitalisierung voranzutreiben.

"Wir hatten das Glück, dass wir Sie schon bei der Verabschiedung von Rektorin Inge Duffner im vergangenen Jahr als neuen Schulleiter vorstellen konnten", so Schulamtsdirektor Stephan Wohlgemuth bei seiner Ansprache. "Die Geschäfte gingen von einer Hand in die andere."

Mit Arbeitsfeldern wie Unterricht, Pflege des sozialen Netzwerks, Austausch mit Eltern als Erziehungspartnern und der Verwaltung sei Schulleitung "Herausforderung und Verantwortung", so Wohlgemuth.

Der Elternbeirat freue sich auf eine gute Zusammenarbeit, betonte der Vorsitzende Christoph Höfler. Mit Charme und Begeisterung habe Laufer bei der Vorstellung überzeugt. "Mit Tatkraft und Mut werden sie neue Wege beschreiten, das trauen wir Ihnen zu", so Höfler.

Die Elternvertreter überreichten dem frischgebackenen Rektor unter anderem einen Superhelden- Aufkleber. Weitere Grußworte kamen von Nadja Hennes (Hewenschule), Pfarrer Michael Wurster und natürlich vom Kollegium, das seinem neuen Chef ein Ständchen brachte und Präsente überreichte.

Rektor zeigt sich überwältigt

"Ich bin überwältigt und gerührt, über das, was hier präsentiert wurde", dankte Holger Laufer den Kollegen, Schüler/innen und seiner Familie. Dass er in seinem ersten Jahr als Schulleiter gleich Bauleiter würde, habe er nicht erwartet. Dank des Kollegiums ließen sich weitere Schritte tun: "Ein interessanter, abwechslungsreicher Weg liegt vor uns. Jetzt heißt es, die Schuhe zu schnüren", forderte der passionierte Hobbyläufer auf.