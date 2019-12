Anfang Dezember berichteten einige große deutsche Nachrichtemagazine über die zurückgehende Zahl privater Spender in Deutschland seit 2005. Nicht so am Bildungszentrum Engen, wo Schüler am vergangenen Donnerstag 1,5 Tonnen Lebensmittel in 73 genormte Hilfspakete für bedürftige Menschen in der Republik Moldau verpackten.

Drei Schüler spenden 400 Euro

Vier Wochen lang hatten Schüler des Bildungszentrums – aber auch viele andere Spender – Lebensmittel in der Aula des Gymnasiums abgegeben. Auch Geldspenden wurden in diesem Jahr angenommen, mit denen am Ende des Sammelzeitraumes noch fehlende Lebensmittel ergänzt werden konnten.

Ganz schön viel Arbeit: Da müssen alle Schüler zusammen arbeiten. | Bild: Ole Wangerin

Besonders beeindruckend der Einsatz von Lotte und Jakob Veit, sowie Lucas Matyskiewicz, Schüler der 8. bzw. 6. Klasse am Anne-Frank-Schulverbund: Sie hatten einen Garagenflohmarkt veranstaltet und anschließend für 400 Euro Lebensmittel gespendet.

Pro Humanitate bringen die Hilfsgüter persönlich zu den Bedürftigen

Am vergangenen Freitag wurden die Pakete an Dirk Hartig, dem 1. Vorsitzenden des „Bundesverbandes Pro Humanitate e.V.“ für den Weitertransport übergeben. Vor Ort werden die Spenden individuell verteilt. Mitarbeiter von Pro Humanitate besuchen die Menschen zu Hause, bringen neben Lebensmitteln auch menschliche Wärme mit und schauen, ob sie den Bedürftigen weitere Hilfe leisten können.

Die Organisation fördert eine Reihe von Projekten

Die Engener Hilfsorganisation Pro Humanitate (www.mfor.de) engagiert sich seit vielen Jahren in der Republik Moldau. Neben jährlichen Lebensmittel- und Kleiderspenden unterstützt die Organisation die Menschen vor Ort in vielen nachhaltigen Projekten u.a. in den Bereichen medizinischer Versorgung, Brunnenbau und Sozialprojekten. Das Bildungszentrum Engen bedankt sich bei allen Spendern für die Unterstützung der Lebensmittelaktion.

Spendenkonto Pro Humanitate:

Volksbank eG Schwarzwald-Baar Hegau,

IBAN: DE63 6949 0000 0001 3131 00

BIC: GENODE 61VS1