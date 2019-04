Zufrieden blicken der Vorstandsvorsitzende Jürgen Stille und sein Vorstandskollege Werner Schwacha von der Sparkasse Engen-Gottmadingen auf die aktuelle Bilanz, die auch ein bisschen nach Lebenswerk ausschaut. Die Zeiten seien schwierig, aber man könne ein gut aufgestelltes Unternehmen an die Nachfolger übergeben – so das Fazit der beiden Bankdirektoren, die längst den Ruhestand im Blick haben. Mitte 2020 wollen sie ihre Posten abgeben. Die Stabübergabe läuft und die Suche nach einem Nachfolgerduo ist im Gange. Dabei weiß Stille: "Die Branche ist im Umbruch. Wenn das Haus nach Auszubildenden Ausschau halte, dann seien junge, digital-affine Kandidaten gesucht. Nun machen auch die Alten an der Spitze Platz für Neues. Ob der Vorstand künftig jünger sein wird, muss sich aber erst noch zeigen. Die Bewerbungsfrist ist zwar abgelaufen, betont Stille. Das Alterspektrum der Kandidaten reiche aber von 25 bis zu 60 Jahren. 50 Bewerber sind es an der Zahl. Überschaubar sei der Anteil weiblicher Bewerber. "Er liegt bei zehn Prozent", so Stille auf Nachfrage. Jetzt sei der Verwaltungsrat gefordert, um bis zum Jahresende die Nachfolger auszuwählen.

Engen Rente statt Rendite: Sparkassenvorstände gehen zeitgleich in Ruhestand Das könnte Sie auch interessieren

Dabei sei die Ausschreibung der beiden frei werdenden Posten ein deutliches Signal: Das Kreditinstitut soll eigenständig bleiben. Zum in Bankenkreisen allgegenwärtigen Thema Fusion kommt Stilles Antwort spontan und ohne jeden Zweifel: "Wir wollen keine, das kann ich für die Träger sagen."

Nähe zum Kunden

Was gewollt sei, ist eine starke Bank für die Region. "Die Nähe zum Kunden zeichnet die Sparkassen aus", betont Schwacha. Keinesfalls wolle man auf den Konkurrenzdruck durch stärker werdende Direkt- oder Großbanken durch Geschäftsstellenschließungen und Anpassungen der Öffnungszeiten reagieren. Ein Rückzug aus der Fläche sei für die Sparkasse kein Thema. "In den Trägergemeinden wollen wir präsent bleiben", so Stille, auch wenn dies betriebswirtschaftlich eine Herausforderung sei. Nah am Kunden wolle man aber auch in der Onlinewelt bleiben: "Inzwischen führt rund jeder Zweite sein Konto online über ein Smartphone, Tablet oder Computer", weiß Stille. Mit der Sparkassen-App seien Bezahlsysteme wie Fotoüberweisung und Kwitt möglich, das Überweisungen von Handy zu Handy einfach macht. Auch das Online-Bezahlsystem Paydirekt wird angeboten. Im Rahmen des Gottmadinger Herbstmarkts will die Bank am Sonntag, 6. Oktober, in einer Hausmesse das Thema Online-Bezahlung darstellen. "Eine ähnliche Veranstaltung war bereits im Herbst 2018 während des Engener Oktoberle ein voller Erfolg“, so Stille.

"Inzwischen führt rund jeder Zweite sein Konto online über ein Smartphone, Tablet oder Computer."Jürgen Stille, Sparkassen-Vorstandsvorsitzender | Bild: Thomas Wöhrstein

Aber um stark zu bleiben und die Herausforderungen durch Regulierung und Digitalisierung zu bewältigen, sei die Ertragslage wichtig. "Die Auflagen, die wir zu erfüllen haben, werden immer höher", mahnt Stille mit Blick auf die anhaltende Nullzinspolitik der EZB, die ausufernde Regulierung und die Digitalisierung. Aber: "Die Ergebnisse waren solide", so Stille. Knapp acht Millionen Euro hat die Bank im vergangenen Geschäftsjahr verdient. „Unsere Kunden vertrauen bei der Geldanlage in die Sicherheit der Sparkasse", erklärt Marktvorstand Werner Schwacha. Doch trotz aller Sparanstrengungen sind dies rund 200 000 Euro weniger als im Vorjahr. "Auch für die Zukunft werden wir den Gürtel enger schnallen müssen", so Stille. Dazu gehöre auch der durchdachte Personaleinsatz. 170 Mitarbeiter beschäftigt das Kreditinstitut derzeit noch. "Damit zählt die Sparkasse immer noch zu den bedeutenden Arbeitgebern im Geschäftsgebiet."

„Die Sparkasse nutzt ihre Gewinne, um ihr Eigenkapital weiter zu stärken. Dies ist wichtig und gut, um auch für wirtschaftlich schwächere Zeiten gut gerüstet zu sein“, so Jürgen Stille. Die aufsichtsrechtliche harte Kernkapitalquote der Sparkasse beträgt nach der Bilanzfeststellung 14,3 Prozent.

Wachsendes Interesse an Wertpapieren

Der private Konsum habe im vergangenen Jahr kaum zum Wachstum beigetragen, aber anhaltend günstige Finanzierungsbedingungen hätten auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Engen-Gottmadingen zu großer Investitionsbereitschaft geführt. Zum Jahresende hatte die Sparkasse knapp 750 Millionen Kundenkredite im Bestand. "Das ist ein Zuwachs um nahezu 15 Millionen Euro" so Marktvorstand Werner Schwacha. Wo möglich würden Kreditnehmer die Niedrigzinsphase für vorzeitige Tilgungen höher verzinster Darlehen nutzen. Auch das Interesse an Wohneigentum bleibe groß, da die Voraussetzungen unverändert gut sind. "Die hohe Nachfrage stößt jedoch auf einen leer gefegten Immobilienmarkt", so Schwacha. Das neu eingeführte Baukindergeld sei dabei eine wichtige Finanzierungshilfe. Die niedrigen Zinsen werden auch für Konsumfinanzierungen von Mobiliar und Unterhaltungselektronik bis zu Urlaubsreisen genutzt. "Viele Finanzierungen gibt es überdies in den Bereichen energetische Modernisierung und Sanierung oder Einbruchschutz."

Dass das Bankgeschäft anspruchsvoll bleibt, räumt Jürgen Stille ein: „Auch für unsere Nachfolger wird es spannend bleiben." Neue Vorschriften binden Ressourcen. Banken müssen sich auf die Datenschutzgrundverordnung, die novellierten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), die Finanzmarktrichtlinie Mifid 2, das Entgelttransparenz und die Zahlungsdiensterichtlinie PSD II einstellen. "Durch PSD II werden neue Spielregeln für den Zahlungsverkehr eingeführt, um eine rechtliche Grundlage für den EU-Binnenmarkt mzu schaffen", erläutert Stille. Drittdiensten wie Paypal, Apple- oder Google-Pay würden so Einblick auf Kontodaten bekommen. "Es muss mehr denn je darauf geachtet werden, welche Zugriffe man erlaubt", warnen die Bank-Experten vor Unternehmen, die sehr versteckt die Zustimmung für diese Informationen einholen könnten. "Als Sparkasse werden wir in Kürze sehr offensiv unsere Kunden informieren."

„Die Kunden versuchen mehr als bisher durch die Geldanlage in Wertpapieren den lang anhaltend niedrigen Zinsen zu entkommen.“Werner Schwacha, Sparkassen-Marktvorstand | Bild: Thomas Wöhrstein

Die Niedrigzinsphase erhöhe den Beratungsbedarf. „Die Kunden versuchen mehr als bisher durch die Geldanlage in Wertpapieren den lang anhaltend niedrigen Zinsen zu entkommen“, meint Werner Schwacha. Er sieht hierin die richtige Strategie bei der Vermögensoptimierung. Das Wertpapiersparen ist derzeit fast die einzige Möglichkeit für die breite Bevölkerung, noch angemessene Vermögenszuwächse zu erzielen. Darüber hinaus sei das Bausparen unverändert beliebt. Lohnenswert sei es, sich niedrige Darlehenszinsen für die Zukunft zu sichern.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

„Trotz schwieriger Zeiten fördert die Sparkasse durch ihre gemeinwohlorientierten Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten unter anderem das Vereinsleben und soziale Einrichtungen in der Breite. Sie bleibt ein verlässlicher Partner und wird sich auch in Zukunft gesellschaftlich engagieren,“ so Jürgen Stille. Die Sparkasse beteiligt sich beispielsweise auch als Gesellschafter am Ärztehaus in Tengen, stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden und leistet so ihren Beitrag am Aufbau und Erhalt der Infrastruktur im ländlichen Raum.