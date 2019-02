von Helmut Groß und Matthias Biehler

Leichter Neuschnee hat den Randen überzogen, Schlittenfahrten wurden bei der Linde unternommen als die Sonne dicht über dem Waldrand stand und der steile Aufstieg Richtung Tengen hat schon den ein oder anderen Sattelzugführer dazu gebracht, Schneeketten aufzuziehen. Doch wer ein wenig höher hinauskommt, wird mit sonnigen Aussichten belohnt.

Singen Kräne, Bagger und im Hintergrund vier Vulkane: So sieht die Cano-Baustelle von oben aus

In den Abendstunden präsentierte sich nicht nur auf den Tengener Höhenlagen ein herrlicher Sonnenuntergang, sondern schon tagsüber auch vom Hegaublick auf den Hegau herab. Ganz klein werden die Spitzen der Hegauberge Hohentwiel und Hohenstoffeln in der Nebelsuppe sichtbar und am Horizont zeichnet sich die imposante Alpenkette ab. "Die Sonne ist da, man muss sie nur suchen", schreibt SÜDKURIER-Mitarbeiter Andreas Rautter, der regelmäßig mit seiner Drohne Luftbildaufnahmen für die Tageszeitung fertigt, und sendet mit dem Bild sonnige Grüße vom Hegaublick.