Alexandra Moser ist noch ganz benommen vom Lob. Seit sie den Deutschen Lehrerpreis erhalten hat, prasseln die Glückwünsche auf sie ein. Der Deutsche Philologenverband hatte die beliebte Lehrerin in Berlin für ihren außergewöhnlichen Unterricht ausgezeichnet.

Ein Fest für die ganze Schule

Doch Alexandra Moser wird nicht müde, zu betonen, dass der Preis eigentlich der Schule gebühre. Das gute Unterrichtsklima am Engener Gymnasium ermögliche erst einen kreativen Unterricht. 1000 Euro für die Schule hat sie von der Preisverleihung aus Berlin mitgebracht. Und so wird der Freitagvormittag nicht nur für sie zum Fest, sondern auch für das gesamte Gymnasium.

Denn auch der Schulleiter Thomas Umbscheiden und Engens Bürgermeister Johannes Moser wissen, dass dieser Preis ein Schlaglicht auf die Schule wirft. Eigentlich hätten sie die gute Nachricht am liebsten gleich verbreitet. Aber sie waren zum Stillschweigen verdonnert.

„Dankbar, dass ich mich verwirklichen kann“

Um den Erfolg endlich zu feiern, sind am Freitagmorgen alle 500 Schüler und 50 Lehrer versammelt. Die Schüler bilden eine Gasse. Durch diese wird Alexandra Moser, geschmückt mit einem goldenen Siegerkranz, von zwei Schülern auf einer eilig zusammengebastelten Sänfte in das Foyer getragen.

Der Trubel ist ihr ein bisschen unangenehm. Bescheiden freut sie sich über die „Wahnsinnsauszeichnung für das Alltagsgeschäft“ und über die Anerkennung für den Beruf. Alexandra Moser sagt: „Die Schule bietet alles, was ich für einen guten Unterricht brauche. Wir dürfen unterrichten, wie wir wollen. Ich bin dankbar, dass ich mich hier verwirklichen kann.“

Von ehemaligen Schülern empfohlen

Das schmeichelt Schulleiter Thomas Umbscheiden. Er spricht von einem „historisch einmaligen Anlass“ für seine Schule, der sicher auch das Kollegium beflügeln werde. Ausschlaggebend für den Preis waren die Bewertungen ehemaliger Schüler.

Isabel Wikenhauser und Nina Alt aus dem Abi-Jahrgang 2018/19 fassen zusammen, warum die Kursteilnehmer so begeistert vom engagierten Chemie-, Sport- oder Religionsunterricht ihrer Lehrerin waren: „Sie schafft es immer, uns mitzunehmen. Frau Moser ließ uns sehr viele Experimente im Chemieunterricht machen. So ergibt alles einen Sinn und der Bezug zum Alltag wird klar.“

Es sei der Lehrerin gelungen, selbst die langweiligsten Themen spannend zu gestalten und den Unterricht mit kleinen Späßen immer wieder aufzulockern. Grund für die Freude der Schüler am Unterricht seien nicht die Themen oder die Musikstücke in der Bigband, die Alexandra Moser auch noch leitete; die Schüler zeigten sich vor allem begeistert von ihrer herzlichen Art und dem Engagement.

Schule ist für viele Schüler Heimat

Bei so viel Schülerlob entsteht der Eindruck: In Engen ist die Welt noch in Ordnung. Bürgermeister Johannes Moser verweist darauf, dass in der Bildungsdiskussion auch die Eltern nicht ausgespart werden dürfen. Ohne deren Förderung seien die Kinder benachteiligt. Und anders, als der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Ralf Scholl, halten der Engener Elternbeiratsvorsitzende Andreas Mayer und Thomas Umbscheiden nicht viel von der verbindlichen Grundschulempfehlung. Schule und Eltern müssten im Dialog bleiben, sagt Umbscheiden. „Nur so können wir Nachsteuern.“

Das mag in Engen besser funktionieren als in Städten mit sozialen Brennpunkten. Das Engener Gymnasium ist mit 500 Schülern klein, die Zahl ausländischer Schüler liegt im einstelligen Prozentbereich. Das erleichtert die Integration. „Für die meisten Schüler ist die Schule Heimat“, sagt Umbscheiden. Er weiß, dass das ein fast paradiesischer Zustand ist.