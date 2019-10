Engen vor 45 Minuten

Sie lernen mit den Händen zu sprechen: Beim Gebärden-Schnupperkurs in Engen begeben sich zehn Frauen auf die Spuren der Indianer

In Engen lernen zehn Frauen, sich anhand von Gebärden zu verständigen. Noch bis in die 1980er Jahre wäre ein solcher Kurs in Deutschland undenkbar, ja sogar verboten gewesen.