Die 45 Sängerinnen und Sänger der Kantorei der evangelischen Auferstehungskirche Engen mit ihrer Leiterin, Kantorin Sabine Kotzerke machen gemeinsam mit Orchester und Solisten das Weihnachtsoratorium komplett. Nachdem sie im vergangenen Jahr die Teile eins bis drei zur Aufführung gebracht haben, werden in diesem Jahr am 7. und 8. Dezember in Singen und in Engen die seltener aufgeführten Teile vier bis sechs zu hören sein. „Das Weihnachtsoratorium bildet auf geniale Weise die ganze Vorweihnachtszeit in den sechs Kantaten ab“, erklärt Sabine Kotzerke ihre Begeisterung für das Werk. Zu Bachs Zeiten wurden die Kantaten einzeln in sechs Gottesdiensten aufgeführt. Kotzerke hat sich lange überlegt, wie sie den Bogen zu den ersten drei Teilen und der Aufführung im vergangenen Jahr schlagen könnte und kam schließlich darauf, den ersten Teil einfach noch einmal zu Gehör zu bringen.

Namensgebung und die drei Weisen

Während die ersten drei Teile sich mit der Erwartung und der Geburt Jesus befassen, geht es im vierten Teil um die Namensgebung des Kindes. Sein Name sei Bestimmung, erklärt die Kantorin. Jesus heiße übersetzt „der Herr ist Rettung“, Christus sei die Amtsbezeichnung „der Gesalbte“. Der Name Jesus Christus sei also das kürzestes Glaubensbekenntnis. Der fünfte Teil beschreibt die Suche der drei Weisen nach dem Kind. Hier tritt auch der Despot Herodes auf den Plan, der die Weisen dazu bringen möchte, ihm Jesus Aufenthaltsort zu verraten. Dieser Weg werde auch in musikalischer Weise umgesetzt. „Bach hat viel von seiner eigenen Einstellung in die Komposition gepackt“, erklärt die Kantorin. Im sechsten Teil finden die drei Weisen aus dem Morgenland die Krippe und beten Jesus an. Herodes wird zum Sinnbild des Bösen, Jesus zum Überwinder des Bösen.

Historische Instrumente bringen anderen Klang

Begleitet werden Chor und Solisten von einem Barockorchester mit historischen Instrumenten. Das habe nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Chorsänger einen besonderen Reiz, sagt Ilse Gritz, Sängerin und Vorsitzende des Freundeskreises Kirchenmusik, der solche Aufführungen mit ermöglicht. „Historische Instrumente sind transparenter im Klang“, erklärt sie. Die Pauken seien zum Beispiel mit Naturfellen bespannt, was einen samtigen Klang ergebe. Allerdings sei es nicht ganz einfach, Musiker zu finden, die diese Instrumente beherrschen. Besonders stolz ist Kotzerke deshalb, zwei Hornisten gefunden zu haben, die in der vierten Kantate ihren Auftritt haben. Als Gesangssolisten sind Andrea Oberparleiter (Sopran), Inga Philipp (Alt), Tino Brütsch (Tenor) und Matthias Lika (Bass) zu hören.

2006 hat der Chor begonnen, sich an die Oratorienwerke heranzuwagen. Mit Begeisterung und Erfolg sind die Sänger bei der Sache – auch an Wochenenden. Das nächste Projekt ist schon geplant: Im November 2020 wollen sie das Mozartrequiem aufführen.

Aufführungen und Karten

Das Weihnachtsoratorium I, VI bis VI von Johann Sebastian Bach wird am Samstag, 7. Dezember um 20 Uhr in der Liebfrauenkirche in Singen und am Sonntag, 8. Dezember um 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche in Engen aufgeführt. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 16. November in den Buchläden Lesefutter Singen und am Markt in Engen (zwei Euro ermäßigt). Karten kosten für 30, 25 und 17 Euro, Ermäßigte fünf Euro weniger. Ein Programmheft (ein Euro) ist an der Abendkasse erhältlich, es gibt einen CD-Verkauf.