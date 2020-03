Während die internationale Flüchtlingspolitik gerade erneut im Fokus steht, wurde im Verwaltungs-, Kultur-, Sozialausschuss des Gemeinderates über die engagierte Integrationsarbeit mit Geflüchteten in Engen berichtet. Fabienne Stotz und Alina Michels stehen als Integrationsmanagerinnen im Auftrag des Landkreises den Geflüchteten direkt zur Seite, während Lisa Hensler als Integrationsbeauftragte der Stadt Engen als Bindeglied zwischen Verwaltung, Bürgern und Geflüchteten fungiert.

In ihrem Büro in der Gemeinschaftsunterkunft am Bahnhöfle in Welschingen haben Fabienne Stotz, die eine 90-Prozent-Stelle ausfüllt, und Alina Michels mit ihrer 50-Prozent-Stelle alle Hände voll zu tun. Im vergangenen Jahr haben sie insgesamt 185 Personen betreut und 1176 Beratungsgespräche geführt. Die Großzahl der Geflüchteten stammt laut deren Statistik aus Syrien, aus Eritrea und dem Irak. Eine Großzahl hat bereits gute Deutschkenntnisse, gerade Frauen mit kleinen Kindern aber fänden kaum in die Sprachkurse. So müsse manchmal mit Händen und Füßen kommuniziert werden oder es finde sich jemand, der übersetzen könne, vermittelte Fabienne Stotz ihren Arbeitsalltag.

Ein Leben frei von Sozialleistungsbezug

„Ziel ist die Stärkung der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der geflüchteten Menschen, mit dem Ergebnis, frei von Sozialleistungsbezug zu sein und ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, formulierten die beiden in ihrem Jahresbericht. Grundlage ihrer Arbeit sei die Erhebung des individuellen Unterstützungsbedarfs und die Formulierung konkreter Ziele. Besonders wichtig sei es, möglichst niederschwellige Beratungsangebote für das alltägliche Leben zu machen. Nur so kämen die Menschen zu ihnen.

Die jungen Frauen greifen ihren Schützlingen unter die Arme, wo sie können. Dazu gehört es zum Beispiel, möglichst schnell einen Kindergartenplatz für die Kinder zu finden oder sie in der Schule anzumelden. Gleichzeitig helfen sie ihnen bei Sprachkursen, beim Bewerbungsschreiben und bei der Suche nach einem Praktikums- oder Arbeitsplatz oder führen sie an gesellschaftliche Strukturen – wie Vereine – heran. Gerade in diesem Bereich ist die Vernetzung mit der Integrationsbeauftragten, Lisa Hensler, wichtig. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Amt für Migration, den Wohlfahrtsverbänden sowie dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit ist für sie elementar.

Eine Begegnungsstätte ist in Planung

Ein halbes Jahr ist Integrationsbeauftragte Lisa Hensler nun mit einer 50-Prozent-Stelle in Engen im Einsatz. In den ersten Monaten war der Netzwerkaufbau um sie herum eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Als Integrationsbeauftragte der Stadt ist sie kraft Amtes Vorstandsmitglied im neu gegründeten Verein „Unser buntes Engen“, der sich die Themen Begegnung, Familie, Bildung und Kultur und Kulinarik auf die Fahnen geschrieben hat. Neben administrativen Tätigkeiten kümmert sich Lisa Hensler um die Belegung und Vermietung in der städtischen Anschlussunterkunft in der Richthofenstraße sowie um die Koordination der Kleiderkammer und die Organisation von Veranstaltungen, wie dem Tag der Demokratie im September oder dem Stand von „Unser buntes Engen“ auf dem Weihnachtsmarkt.

In der Planung sei aktuell eine Begegnungsstätte, für die möglicherweise ein Raum in der Altstadt gefunden wurde. „Hier haben wir schon richtig viel Vorarbeit geleistet“, gab Lisa Hensler zu verstehen. Die Stadt hat den Zuschlag für ein Fördergeld von 40 000 Euro hierfür bekommen. Das Konzept der Stätte soll im April vorgestellt werden. „Sie machen eine ganz wichtige Arbeit und sind dabei auch sehr erfolgreich“, lobte Bürgermeister Johannes Moser die Berichte der Integrationsfachleute. Diesem Lob schlossen sich auch alle drei Ratsfraktionen an.