Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen am Sonntagmittag gegen eine Hauswand in Engen gefahren und hat damit einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Fahrer gegen 12.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße Am Maxenbuck ab und erst durch den Zusammenprall mit dem Wohngebäude zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er musste von der Feuerwehr Engen aus seinem Auto befreit werden.

Bild: Holle Rauser

Statik des Hauses in Gefahr

Das Haus wurde durch den Aufprall massiv beschädigt, laut Polizeiangaben war eine Fachfirma zur Sicherung der Statik vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 45 000 Euro. Von den Bewohnern des beschädigten Hauses wurde niemand verletzt, weil sich zum Unfallzeitpunkt niemand in dem Zimmer befand. Der Unfallfahrer macht einen technischen Defekt an seinem Auto geltend, was nun ein Gutachter klären soll.