von SK

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 10000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Pannonhalmastraße. Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto in seine Garagen-Einfahrt, welche ein Gefälle zur Garage hin aufweist. In der Einfahrt stehend, vergaß er laut Polizei aufgrund Unaufmerksamkeit die Start-Stop-Automatik zu bedienen und stieg aus, um das Garagentor zu öffnen. Als er mit dem linken Bein aus dem Fahrzeug ist, rollt das Fahrzeug aufgrund des Gefälles nach vorne. Hierbei geriet die geöffnete Fahrertür an den Rahmen des Garagentores und quetschte infolgedessen das Wadenbein des 42-Jährigen ein. Zwischen der Fahrertür und Türrahmen eingeklemmt, verständigte der Mann die Feuerwehr. Bevor diese mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften eintrafen, konnte sich der Mann selbst befreien, indem er mit seinem rechten Fuß den Rückwärtsgang einlegen und so das Auto zurücksetzen konnte. Mit leichten Verletzungen wurde der 42-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.