Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr in der Straße „Im Dorfgarten„ begangen wurde. Ein unbekannter Täter zündete laut Polizei das Seitenteil eines aufgestellten Zeltes an, welches für einen Hock am Montag bereits aufgebaut worden war. Das Feuer wurde rechtzeitig bemerkt und konnte von Zeugen gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Verursachern oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu wenden.