von Holle Rauser

Wenn am Fasnachtssamstag der Schlachtruf "Wir sind vom Altdorf, vom Altdorf und net vu Zimmerholz, und darauf simer stolz" erschallt, ist es wieder so weit: Die Engener Altdörfler holen ihren Narrenbaum im Zimmerholzer Wald und müssen sich dafür beim traditionellen Zungenwetzen im Bürgerhaus dem närrischen Schlagabtausch mit der ansässigen Holzklötzle-Zunft stellen.

Sie bringen Bambusbären und Feinstaub

Die Feinstaub-Belastung in Zimmerholz sei den Altdörfler Holzern zu verdanken, ging Zunftmeister Uwe Speck gleich in die Vollen. Kein Wunder, kämen doch die Altdörfler mit ihrem stinkenden Traktor in den Zimmerhölzer Wald. "S’gibt plötzlich nichts mehr zum Schießen", beklagte Speck. Zumindest eine neue Spezies führten die Altdörfler nach Zimmerholz ein: Als Bambusbären rockten sie die Bühne. Zuvor konnte Landvogt Raily Mink noch die Holzklötzle-Mitglieder Heiko Buser und Bruno Winterhalter mit dem goldenen Verdienstorden ehren.

Sie hatten gut lachen: Landvogt Raily Mink (rechts) überreicht den Verdienstorden in Gold an Bruno Winterhalder und Heiko Buser (Zweiter und Dritter von rechts). Zunftmeister Uwe Speck und Zunftmitglied Diana Schoch (Erster und Zweite von links) gratulierten ihnen sowie dem Geburtstagskind Werner Glück (Dritter von links). Bild: Holle Rauser

Einweg kommt für Zimmerholzer nicht in Frage

Umweltbewusstsein versuchte der Recher – oder Rächer – von Zimmerholz (Balthasar Partlitsch) zu wecken. Einweggegenstände zu verwenden, sei der Dummheit der Lüt geschuldet, doch die Zimmerholzer seien hier vorbildlich: Ob Trinkhalm, Kaffeebecher oder Kondom, der Zimmerholzer wäscht’s aus für den nächsten Zweck.

Gelder von Altdorf bis Zimmerholz

Altdorfvogt Matthias Wendler wehrte sich in seiner Replik gegen die Behauptung, man würde seit 40 Jahren Baumklau in Zimmerholz betreiben. Er beklagte die schlechten Straßen im Ortsteil, für die er aber schnell eine Erklärung bereit hatte: "Ein Motto, dem ist Engen treu: Die Gelder verteilt man seit eh und je ganz streng nur nach dem ABC. Zuerst kommt’s Altdorf, darauf sind wir stolz, zum Schluss, da kommt dann Zimmerholz". Mit den Jungbäumchen, die die Zimmerholzer Frauengruppe an die Altdörfler verteilten, könnte dem Baumklau ein Ende gesetzt werden: "An Platz zu finde, isch net schwer, no setzet’s halt in Kreisverkehr", schlugen sie vor.

Bauplätze bringen sie zusammen

Womöglich sei man sich künftig näher als gedacht, rücke das Altdorf doch mit Bauplätzen immer näher: "Dann sagen wir ganz stolz: Engen liegt bei Zimmerholz."