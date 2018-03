Engen Scherenschleifer entpuppt sich als dreister Ladendieb

Trickdieb greift in Engener Ladenkasse und erbeutet Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Der bislang Unbekannte hat sich laut Polizei als Mitarbeiter einer renommierten Firma ausgegeben, als er am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in einem Geschäft in der Breitestraße seine Dienste angeboten hat. Er wollte Scheren zum Stückpreis von neun Euro schleifen. Nachdem ihm mehrere Scheren mitgegeben wurden, sei der Unbekannte gegen 11.45 Uhr zurückgekommen und verlangte für seine Arbeit nun mehrere hundert Euro. Da ihm dies nicht bezahlt wurde, öffnete er die Kassenschublade des Geschäfts und entnahm laut Polizei sämtliches Bargeld. Anschließend ergriff er die Flucht. Zeugen beschreiben den Mann als etwa 35-jährig, mit südländischem Akzent sprechend und schlank. Er trug schwarzes, kurzes Haar, ein dunkles Sakko und ein helles Hemd mit Blumenmuster. Ein Hautaussschlag an beiden Händen ist den Zeugen aufgefallen. Weitere Hinweise an den Polizeiposten Engen, Tel. (07733)9 40 90.