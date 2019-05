von Haigo Hofmann

Rund 300 Besucher zählte man in der neuen Stadthalle zum ersten SWR3-Live-Lyrix Event in Engen. „Es hätten ein paar mehr sein können“, so Patrick Stärk, Leiter des Hauptamtes der Stadt Engen. Der tollen Stimmung tat dies keinen Abbruch. Das Publikum erwartete eine über zwei Stunden dauernde „Live-Bühnenperformance“ auf höchstem künstlerischen Niveau.

SWR3 ist heute längst kein reiner Jugendsender mehr. Und viele sind mit ihrem Lieblingssender aus Jugendtagen eben selbst in die Jahre gekommen. Auch die SWR3 Live-Lyrix gibt es mittlerweile seit zwölf Jahren, mit immer wechselndem Programm – so Ben Streubel, Moderator des Abends und verantwortlicher Redakteur von Anbeginn an.

Popsongs werden zu Bühnen-Einaktern

Das Konzept der Live-Lyrix ist auf raffinierte Art einfach und komplex in einem. Insgesamt 15 Pop- und Rocksongs aus über 40 Jahren wurden musikalisch, inszenatorisch und textlich im Stile von kleinen Bühnen-Einaktern regelrecht zelebriert. Das Spektrum reichte dabei von ganz aktuellen Chartstürmern – wie „Shotgun“ von George Ezra, oder „Irony“ von Christopher – bis zu Uralt-Klassikern – wie „November rain“ von Guns ‚n‘ Roses oder „You are the one that I want“ von Olivia Newton John und John Travolta aus dem Musikfilm „Grease“ aus dem Jahre 1978.

Diese 15 Songs wurden szenisch interpretiert und in deutscher Übersetzung parallel zur Orginalmusik vom Band von zwei überzeugenden Profischauspielern textlich vorgetragen. Jeder Song wurde so zu einem Mini-Theaterstück, welches das Publikum durchweg faszinierte. Die Präsenz und das Spiel der beiden Hauptakteure Alexandra Kamp und Ron Spiess überzeugten.

Bernd Streubel mit Alexandra Kamp in der Anmoderation. | Bild: Haigo Hofmann

Perfekt unterstützt wurde die Performance durch eine überraschende und originelle Kostümierung. So entstand eine wirklich beeindruckende Bühnenshow, die das Publikum begeisterte.

Den roten Faden und die thematische Klammer lieferte die entspannte, professionelle Moderation von Ben Streubel. Mit launigen Anekdoten aus dem SWR3-Alltag sowie rund um die Geschichten, die Interpreten und die Inhalte der Songs führte er das Publikum durch das Programm. Die Atmosphäre behagte ihm offenkundig. Er sprach von einem kleinen, aber feinen Wohnzimmerkonzert.

Überraschungen und Gänsehaut

Echte Überraschungen und manchmal auch Gänsehautgefühle riefen die gelungenen Übersetzungen der Songtexte hervor. Zumeist aus dem Englischen übersetzt, zeigte sich doch mancher recht überrascht, was denn da so gesungen wird, wenn zum Beispiel im Liedtext von Georges Ezras Hit „Shotgun under the hot sun“ die Rede ist und dabei keineswegs ein Schrotgewehr in der heißen Sonne gemeint ist, sondern ein in den USA entstandenes Partyspiel, welches sich eigentlich nur darum dreht, wer nach einem Partyabend auf dem Beifahrersitz Platz nehmen darf und wer fahren muss.

Vamos a la Playa ist in Wirklichkeit ein Anti-Kriegs-Song

In „Romeo and Juliet“ von den Dire Straits geht es zwar ebenso wie bei Shakespeare um ein Liebespaar, nur ist hier die Angebetete aus dem horizontalen Gewerbe und ihr Romeo ein armer, liebestrunkener Wicht, der ihr mal auf einem Balkon eine Szene gemacht hat.

Auch die Übersetzung des anscheinend bloß launigen Partykrachers „Vamos a la playa“ von Righera aus den frühen 80ern bot eine saftige Überraschung. Zwar geht es zunächst nur um Sonne, Strand und gute Laune – das Ganze wandelt sich dann aber zu einem szenisch perfekt ausgeführtem Totentanz, denn im Meer vor dem Strand explodieren Atombomben.