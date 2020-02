von SK

Rund 32.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes eines Baggers mit einer Brücke. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung informiert, fuhr ein 59-Jähriger am Donnerstag mit seinem Lastwagen, der einen Bagger geladen hatte, auf der Autobahn 81 zwischen Singen und Engen. Gegen 10.20 Uhr stieß der Fahrer mit seiner Ladung – dem Bagger – gegen eine Brücke, setzte jedoch seine Fahrt zunächst fort. Erst vom Zielort aus hat er die Polizei verständigt. Diese stellte an der Brücke einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro fest. An dem Bagger entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.