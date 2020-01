Der Rotary Club A81-Bodensee-Engen beteiligt sich an der Baumpflanzaktion der Stadt Engen. Dies schreibt der Rotary Club in einer Pressemitteilung.

Engen macht beim „1000 Bäume in 1000 Kommunen“-Programm des Gemeindetages Baden-Württemberg mit und will darüber hinaus bei einer Bürgeraktion für jeden Einwohner einen Baum pflanzen – also rund 11000 Bäume.

Engen Jeder Engener bekommt seinen eigenen Baum: Die Stadt startet eine großangelegte Aufforstungsaktion Das könnte Sie auch interessieren

Der Rotary Club hatte bereits 2018 im Waldgebiet Spöck 800 Weißtannen gepflanzt. Bürgermeister Johannes Moser bedankte sich bei Club-Präsidentin Angela van der Goten für die Zusage zur Mitarbeit und überreichte ihr einen symbolischen ersten Baum. Die Baumpflanzungen finden am 14. und 28. März 2020 statt.