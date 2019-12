von SK

Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag gegen 23.27 Uhr auf der A81 an der Autobahnanschlussstelle Engen darauf aufmerksam geworden, dass zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Singen auf die Autobahn auffuhren. Die Fahrzeuge fuhren an das Auto des Rentners heran und überholten ihn auf dem linken Fahrstreifen und dem Seitenstreifen.

Der Geschädigte, der laut Polizei bei der Aktion gefährdet wurde, konnte sich die Kennzeichen der beiden in der Schweiz zugelassenen Autos merken. Es handele sich um einen schwarz lackierten BMW mit Argauer Kennzeichen und um einen weiß lackierten Skoda mit Züricher Kennzeichen. Personen, die der Polizei weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (07733) 9960-0, zu melden.