Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Engen-Gottmadingen, Werner Stille, sowie Werner Schwacha als zweites Mitglied des Vorstands geben ihre Posten zeitgleich zum 30. Juni nächsten Jahres ab. Beide gehen in den Ruhestand.

Der 62-jährige Werner Schwacha begann sein Berufsleben 1973 und bringt es somit bis Mitte nächsten Jahres auf 47 Berufsjahre. Jürgen Stille ist 60 Jahre alt, wird bis zum angekündigten Termin 62 Jahre alt sein und begründet seinen Verzicht auf die Fortsetzung der Vorstandstätigkeit mit der Lebensplanung beziehungsweise gesundheitlichen Überlegungen. Er ist der Überzeugung, dass man für die Aufgabe als Vorstandsvorsitzender voll einsatzfähig sein muss. Deshalb hält er – auch wenn die Gesundheit nur leicht angekratzt sei – einen Rückzug für angebracht.

Wie Johannes Moser, Bürgermeister von Engen, in seiner Funktion als Vorsitzender der Verwaltungsrates des Unternehmens gegenüber Medienvertretern sagte, hätten die Städte und Gemeinden Aach, Büsingen, Emmingen-Liptingen, Engen, Gailingen, Gottmadingen, Hilzingen, Immendingen, Mühlhausen-Ehingen und Tengen als Träger der Sparkasse Engen-Gottmadingen die Verträge mit den beiden Vorstandsmitgliedern gerne verlängert. Für die Übergabe der Vorstandsaufgaben wäre es auf jeden Fall von Vorteil gewesen, wenn einer der beiden noch länger geblieben wäre.

Nachfolgeregelung bis zum Sommer

Doch auch so ist man zuversichtlich, dass der Personalwechsel an der Spitze der Sparkasse reibungslos verläuft. Die Stellenausschreibungen würden dieser Tage publiziert, noch vor dem Sommer will der Verwaltungsrat die Bewerbungen sichten und über die Neubesetzung entscheiden. Angesichts der Kündigungsfristen, die üblicherweise bei einem halben Jahr liegen, geht Johannes Moser davon aus, dass zumindest einer der beiden Vorstandsmitglieder im April 2020 seine Aufgabe bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen übernehmen kann. Bis zum Wechsel von Jürgen Stille und Werner Schwacha in den Ruhestand bestehe dadurch genügend Zeit für eine geordnete Übergabe.

Wer dabei auch immer die beiden Vorstandsmitglieder beerbt, er wird laut Johannes Moser ein kerngesundes Bankhaus übernehmen. „Der Sparkasse Engen-Gottmadingen geht es gut“, so sagte der Sprecher des Verwaltungsrats im Vorgriff der demnächst offiziell präsentierten Bilanz für 2018. In der Finanzwelt handle es sich zwar um ein kleines, dafür jedoch schnelles und flexibles Unternehmen. Der Zulauf zeige, dass ein Bedarf für die Sparkasse bestehe.

Fusion ist keine Option

Wie Johannes Moser sagte, wollen die Träger die Selbstständigkeit des Hauses erhalten, an eine Fusion werde nicht gedacht. Die rund 170 Mitarbeiter wurden bereits im Vorfeld über den bevorstehenden Wechsel informiert. Für sie wird nach Einschätzung von Jürgen Stille und Werner Schwacha vor allem die fortschreitende Digitalisierung zu den beruflichen Herausforderungen zählen, wenngleich man sich diesbezüglich schon bestens aufgestellt sieht. Insgesamt soll an der Strategie des Multikanal-Angebots für die Kunden festgehalten werden, was bis auf Weiteres auch den Erhalt der Geschäftsstellen in der Fläche der diversen Hegau-Gemeinden bedeutet.