Nachdem sich die nötige Anzahl von Jugendlichen pünktlich zum Fristende, am gestrigen Freitag, um eine Kandidatur für den Jugendgemeinderat beworben haben, können die Wahlen im nächsten Monat aller Voraussicht nach wie geplant stattfinden. 15 Jugendliche hätten kandidieren müssen, damit es zu einer erneuten Wahl des Gremiums kommen kann. Diese von der Gemeinde ausgegebene Mindestzahl an Kandidaten wird nun vermutlich sogar deutlich überschritten, wie der SÜDKURIER gestern Mittag kurz nach Fristende erfuhr. 41 Jugendliche hätten sich für um eine Kandidatur beworben, berichtete Hauptamtsleiter Patrick Stärk.

"Auch wenn diese Zahl zunächst vorläufig ist und die einzelnen Bewerbungen noch überprüft werden müssen, ist das ein absoluter Rekord." So viele Bewerber habe es seit der Gründung des Gremiums im Jahr 2005 noch nie gegeben. "Deshalb gilt mein besonderer Dank allen Beteiligten, die in den vergangenen Wochen Werbung gemacht haben", betonte Stärk. "Insbesondere den noch amtierenden Jugendgemeinderäten mit Karen Bieler an der Spitze."

Bevor die Kandidaten der kommenden Wahl offiziell verkündet werden, müssen die am Freitag eingegangenen Bewerbungen vom Gemeindewahlausschuss geprüft werden. Mit einem Ergebnis ist Anfang nächster Woche zu rechnen. Die Wahlen des Jugendgemeinderats sollen dann am 18. und 20. Januar 2019 stattfinden. Neun Sitze sind dabei zu vergeben.