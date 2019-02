Daran müssen sich die Fraktionssprecher des Engener Gemeinderats erst einmal gewöhnen. Gab es in der vergangenen Jahren im städtischen Haushalt stets kräftige Überschüsse, so weist das neue Planwerk ein Minus von 453 000 Euro aus. 22 Millionen Euro Rücklagen sinken laut Finanzplanung bis zum 1. Januar 2022 auf eine Millionen Euro. Dies ist vor allem einem neuen Verfahren bei der Aufstellung des Haushaltes geschuldet, das auch nicht kassenwirksame Ausgaben berücksichtigt, wie Abschreibungen.

Dennoch sehen die Ratssprecher Gerhard Steiner (Unabhängige Wählervereinigung) und Jürgen Waldschütz (CDU) Engen auf einem guten Weg. Es sei durch die Umstellung auf die Doppik umso wichtiger, dass in den vergangenen Jahren gut und solide gewirtschaftet worden sei. Es müsse auch abgewartet werden, ob alle im Finanzplan vorgesehenen Investitionen im geplanten Zeitraum umgesetzt werden können, betonte Bürgermeister Johannes Moser in seiner Haushaltsrede in der jüngsten Ratssitzung. Das Gremium verabschiedete das Planwerk einstimmig.

Engen muss viel erwirtschaften

"Das ist ein denkwürdiger Tag für die Stadt Engen", erklärte Moser. Er bezog sich auf das neue Haushaltsrecht. Die Doppik ersetzt die Kameralistik. Doppelbuchungen in der Ergebnis-, Finanz- Vermögensrechnung, die einer Bilanz von Unternehmen ähnelt, ersetzen die bisherige Haushaltsystematik. Die hatte in einem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die Zahlungsströme klar ausgewiesen, nun kommen aber auch Kriterien, wie Ressourcenverbrauch, zum Tragen.

Die Stadt Engen muss mit ihren zahlreichen Gebäuden und anderen Vermögenswerten die Abschreibungen jährlich erwirtschaften. "Positiv ist, dass wir die Abschreibungen von 3,5 Millionen Euro komplett erwirtschaften können. Dies ist in Kommunen mit einem hohen Bestand an öffentlichen Einrichtungen, wie die Gemeindeprüfungsanstalt bei unserer Stadt Engen immer wieder bestätigt, keine Selbstverständlichkeit", betonte Moser. "Das Defizit kommt auch dadurch zustande, weil wir im laufenden Jahr ungewöhnlich viele einmalige Neu-Anschaffungen in öffentlichen Gebäuden und die komplette Funk-Ausstattung der Feuerwehr finanzieren müssen", so Kämmerin Katja Muscheler. Im Jahr 2020 müssen alle Kommunen ihren Haushaltsplan auf die Doppik umstellen und ihn ohne Defizit ausgleichen.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Kritischer Blick auf Kosten

"Durch die zahlreichen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen hat der Finanzhaushalt einen Mittelbedarf von 7,3 Millionen Euro, die wir aus der Rücklage decken können. Die guten vorausgehenden Wirtschaftsjahre haben die Rücklagen bis auf über 22 Millionen Euro anwachsen lassen", führte Johannes Moser aus. "Im Blick auf eine drohende Verschuldung in der mittelfristigen Finanzplanung sollte uns vor allem dazu veranlassen, einige Aufwandpositionen kritisch im Auge zu behalten.

So steigen seit Jahren die Personalausgaben nicht nur durch Tarif-Erhöhungen, sondern auch durch Mehrbedarf bei den Kindergärten." Der Betrieb der Kindergärten koste jährlich 2,7 Million Euro. Der Zuschussbedarf bei den Feuerwehren liege bei 650 000 Euro. Moser bekannte sich wie Steiner und Waldschütz zum Erhalt der Bestand der Ortsteilwehren. Positiv sieht Moser die Entwicklung der weiter sprudelnden Gewerbesteuer-Einnahmen.

Die Investitionen Dies sind die Investitionen der Stadt Engen im laufenden Jahr mit den höchsten Kosten: Bahnhofsmodernisierung 1,425 Millionen Euro, Hochwasserschutz Neuhausen 1,425 Millionen Euro, Umbau/Anbau Grundschule Engen(Restarbeiten) 1,195 Millionen Euro, Neubau Kanal und Straße Gehrenstraße, Erweiterung Baugebiet Guuhaseln 765 000 Euro, Ausbau Internet-Versorgung in Engen, Biesendorf und Bittelbrunn 600 000 Euro, Umbau Schulhof Grundschule Engen inklusive Parkplatz und Zufahrt 531 000 Euro, Erwerb Löschfahrzeug LF20 für Feuerwehr Engen 476 000 Euro, Erwerb von Grundstücken 400 000 Euro.

"Finanzen bleiben stabil" UWV-Ratssprecher Gerhard Steiner beschäftigte sich in seiner Haushaltsrede besonders mit der finanziellen Lage von Engen. Finanzen : "Die Beratung des Haushalts 2019 war weitestgehend geprägt von der Umstellung des Haushaltsrechts. So haben wir uns weniger mit inhaltlichen Fragen beschäftigt, sondern umsomehr damit, uns in die neue Darstellungsform der städtischen Finanzen einzuarbeiten. Möglich war dies, weil wir anstehenden Projekte inhaltlich im vergangenen Jahr festgelegt haben und die Stadt Engen Ende 2018 finanziell sehr stabil da steht", erklärt eGerhard Steiner. "Mit Sicht der kameralen Darstellung war 2018 ein sehr gutes Jahr für die Stadt Engen. Mit einer Rücklage von 22,5 Millionen Euro kann die Stadt Engen für die kommenden Jahre weiterhin von einer sehr stabilen Situation ausgehen", so Steiner.

: "Die Beratung des Haushalts 2019 war weitestgehend geprägt von der Umstellung des Haushaltsrechts. So haben wir uns weniger mit inhaltlichen Fragen beschäftigt, sondern umsomehr damit, uns in die neue Darstellungsform der städtischen Finanzen einzuarbeiten. Möglich war dies, weil wir anstehenden Projekte inhaltlich im vergangenen Jahr festgelegt haben und die Stadt Engen Ende 2018 finanziell sehr stabil da steht", erklärt eGerhard Steiner. "Mit Sicht der kameralen Darstellung war 2018 ein sehr gutes Jahr für die Stadt Engen. Mit einer Rücklage von 22,5 Millionen Euro kann die Stadt Engen für die kommenden Jahre weiterhin von einer sehr stabilen Situation ausgehen", so Steiner. Bauprojekte: Trotz eines zu erwartenden Liquiditätsdefizites im Finanzplan von 7,3 Millionen hoffe er, dass viele Bauvorhaben in Engen in diesem Jahr umgesetzt werden können, sagte Steiner. Er nannte die Fertigstellung der Seniorenwohnanlage in der Hewenstraße als wichtigen Schritt sowie die Schaffung von neuem Wohnraum, vor allem im mehrgeschossigen Bereich, bei denen auch Mieter zum Zug kommen sollen. "Bei der Bewerbung um das Sanierungsgebiet Breite-/Bahnhofstraße und Altstadt hoffen wir auf einen positiven Bescheid", so Steiner. Neben Wohnen soll es auch Verbesserungrn in Sachen Verkehr und Parken beim Bahnhof geben.

Trotz eines zu erwartenden Liquiditätsdefizites im Finanzplan von 7,3 Millionen hoffe er, dass viele Bauvorhaben in Engen in diesem Jahr umgesetzt werden können, sagte Steiner. Er nannte die Fertigstellung der Seniorenwohnanlage in der Hewenstraße als wichtigen Schritt sowie die Schaffung von neuem Wohnraum, vor allem im mehrgeschossigen Bereich, bei denen auch Mieter zum Zug kommen sollen. "Bei der Bewerbung um das Sanierungsgebiet Breite-/Bahnhofstraße und Altstadt hoffen wir auf einen positiven Bescheid", so Steiner. Neben Wohnen soll es auch Verbesserungrn in Sachen Verkehr und Parken beim Bahnhof geben. Investitonen: Für die UWV ist es laut Steiner wichtig, dass die Stadt Engen in Schulen und Kindergärten investiert, wie den Um- und Anbau der Grundschule und die Erweiterung der Kinderkrippe Baumgarten. Er nannte auch die geplante neue Spothalle. (bit)