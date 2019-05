von SK

Eine ganz besondere war die diesjährige Mitgliederversammlung des Reisemobilclubs-Hegau. Nach dem im letzten Jahr das zehnjährige Jubiläum des Clubs gefeiert wurde, gab es natürlich in den Berichten aus dem Vorstand einiges zu erfahren. So wurden im vergangenen Jahr Ausfahrten zum Spargelessen nach Heitersheim, zum Testturm nach Rottweil und nicht zuletzt die große Jubiläumsfahrt nach Elba durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Höhepunkte waren das jährliche Sommerfest und die Jahresabschlussfahrt zum Restaurant Uhu in Wiechs.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Vorsitzende Reinhold Berner angekündigt, dass er nach dem Jubiläumsjahr nicht mehr zur Wahl stehe. Er habe diesen Verein zehn Jahre mit viel Spaß und Freude als Vorsitzender geführt, so Berner, nun sei es aber an der Zeit mit einem neuen Vorstand in die nächsten Jahre zu gehen und neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Als neuer Vorsitzender wurde Günter Heizmann aus Immendingen und Lars Nilson aus Engen als sein Vertreter gewählt. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Silvia Stangelmayer als Kassiererin und Rita Bergs als Schriftführerin gewählt. Günter Heizmann bedankte sich anschließend für das langjährige Engagement bei Reinold Berner und bei den Mitgliedern für das Vertrauen.

Auch für 2019 hat das Orga-Team wieder tolle Touren ausgearbeitet. „Wir sehen uns nicht als Verein, sondern eher als lockere Vereinigung, die gerne mit ihren Reisemobilen unterwegs ist,“ so Lars Nilson. „Wir freuen uns, wenn wir bei unseren Touren mit anderen Reisemobilfahrern ins Gespräch kommen und dabei für unsere schöne Natur- und Kulturlandschaft Werbung machen dürfen“, sind sich Günter Heizmann und Lars Nilson einig. „Die einzigartige Region an Donau, Bodensee und im Hegau sind bevorzugte Reiseziele, da passt es natürlich, dass zu dem Reisemobilstellplatz in Engen-Neuhausen nun auch endlich der Reisemobilstellplatz in Engen fertiggestellt wird.“