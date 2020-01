Reinhard Ebeling wünscht sich vor allem, dass die SPD wieder aufsteht. Das sagte er beim Neujahrsempfang der SPD in Engen, nachdem er die Willy-Brandt-Medaille mit Urkunde für sein jahrzehntelanges Engagement in der Partei erhalten hatte.

Der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Tobias Volz und SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder, der beim Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands sprach, überreichten Reinhard Ebeling die Urkunde und die Medaille.

Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Gemeinderat

„Er hat sich in der SPD verdient gemacht“, sagte Tobias Volz. Reinhard Ebeling (81) war fast 40 Jahre lang Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Mühlhausen-Ehingen und von 1980 bis 2012 auch Gemeinderat.

„Reinhard Ebeling gehört zu den Menschen, die man ein kommunalpolitisches Urgestein nennt: Sie waren immer da, sind immer ansprechbar und setzen sich mit vollem Einsatz für ihre Mitbürger, vor allem für die arbeitenden Menschen ein, deren Interessen oft nicht berücksichtigt werden“, sagte Tobias Volz. Er habe aber auch immer den Blick auf die Kosten gehabt.

Gegen atomares Endlager in Benken

Reinhard Ebeling sei von den Gedanken Erhard Epplers geprägt gewesen. Außerdem engagierte sich Ebeling im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und im Verein KLAR gegen ein atomares Endlager im Schweizerischen Benken, wo er lange Zeit im Vorstand engagiert war.

„Als einer der Ersten machte er die untragbaren Zustände am Seehas-Halt Mühlhausen öffentlich und dokumentierte ständig, wo der öffentliche Verkehr im Hegau Defizite hat“, so Tobias Volz in seiner Laudatio. Als die Bahnsteige nach fast zehn Jahren Bahnhofs-Modernisierungsprogramm endlich gebaut worden seien, habe Reinhard Ebeling dies als seinen Erfolg feiern können.

Geschätzt für stets menschlichen Umgang

„Nicht nur wir Sozialdemokraten schätzen Reinhard Ebelings sachliche und ausgleichende Art“, sagte Volz. Er vertrete deutlich und klar seine Position und achte aber gleichzeitig stets auf einen angemessenen und menschlichen Umgang mit dem Gegenüber.