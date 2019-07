In der Skylounge des neu eröffneten Museums Art + Cars Singen, MAC 2, fand die diesjährige Präsidentschaftsübergabe des Rotary Clubs A 81-Bodensee-Engen statt. Der Präsident des Jahres 2018/19, Axel Tabertshofer übergab in feierlichem Rahmen die Präsidentschaft für das Jahr 2019/20 an Angela van der Goten. Als nächster Präsident für das Jahr 2020/21, also als Incoming President, wurde der Engener Unternehmer Wolfgang Sachs begrüßt, so die Pressemitteilung.

Die Mitglieder des Rotary Clubs genossen die einzigartige Atmosphäre und den spektakulären Ausblick aus der Skylounge. Nach der Führung durch das beeindruckende Gebäude mit Ausstellungsflächen für Meilensteine der Automobil- und Designgeschichte begrüßte die neue Präsidentin Angela van der Goten Mitglieder und Gäste.

Rückblick auf das vergangene Jahr

Pastpräsident Axel Tabertshofer bedankte sich bei den Mitgliedern für die Unterstützung während seiner Präsidentschaft und gab ein Resümee über die Aktivitäten des vergangenen rotarischen Jahres. Neben den dauerhaft geförderten größeren Projekten (weltweit: End Polio Now und Landkreis: b.free) wurden auch das Tanztheater HOPE, das Impulshaus Engen (u.a. Reittherapie) sowie im Rahmen des Deutschland-Stipendiums eine Jurastudentin finanziell unterstützt.

Die neue Präsidentin definierte den Markenkern von Rotary: Inspirierende Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem globalen rotarischen Netzwerk, Vielfalt und Austausch durch verschiedene Berufsgruppen und individuelle Persönlichkeiten innerhalb des Clubs und somit eine Horizonterweiterung durch vielfältige Impulse wie gemeinschaftliche soziale Projekte, Vorträge und Reisen.

Leuchtturmprojekt hat Erfolg

Mit dem 1985 gestarteten humanitären Leuchtturmprojekt End Polio Now konnte Rotary International einen beispiellosen Erfolg im weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung erzielen. Bis 2020, so das Ziel, soll die Übertragungskette weltweit unterbrochen worden sein. Auch der Rotary Club A-81 hat sich dem rotarischen Leitgedanken vom Dienst an der Allgemeinheit verschrieben und fördert soziale Projekte wie das Alkoholpräventionsprogramm für Kinder und Jugendliche oder das KidsCamp, das sozial benachteiligten Kindern einen abwechslungsreichen Urlaub ermöglicht.

Freundschaft, Begegnungen und Service stehen also für den Rotary Club A 81-Bodensee-Engen im Fokus. Präsidentin van der Goten sieht eine besondere Herausforderung darin, neue Mitglieder für das Clubleben zu begeistern.