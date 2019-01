von SK

Nach einem verdächtigen Mann, der in Engen Kinder in unklarer Absicht ansprechen soll, sucht die Polizei. Zuletzt soll er am Sonntag zwei Mädchen auf dem Spielplatz in der Jahnstraße angesprochen und am Arm gegriffen haben.

Hilfeschreie eines Mädchens und ein vorbeifahrendes Auto dürften den Mann laut Polizei abgelenkt haben. Er habe losgelassen und sei in einem Auto davongefahren.

Zeugen beschreiben den Mann als 25-30-jährig und etwa 1,90 Meter groß. Er soll gut Deutsch sprechen und trug helles, lockiges Haar, eine dunkle Bomberjacke und Jeans. Sein Fahrzeug ist laut Polizei dunkel. Außerdem soll er gelegentlich mit einem Schäferhund unterwegs sein. Hinweise an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.