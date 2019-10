Wegen eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei einen Autofahrer, der am Donnerstag gegen 19.15 Uhr die Hewenstraße befuhr und an einem Vorkommnis mit einem Fußgänger beteiligt war. Ein 14-jähriger Jugendlicher wollte laut Polizei die Straße überqueren, knickte vermutlich an der Bordsteinkante mit seinem Fuß um und kollidierte/fiel gegen einen vorbeifahrenden schwarzen BMW. Hierbei verletzte sich der Fußgänger leicht. Der Fahrer des BMW hätte sich nach dem Zustand des Jugendlichen erkundigt, sei ausgestiegen und danach, nachdem der Junge gesagt hätte, es sei alles in Ordnung, in Richtung Krankenhaus weiter gefahren. Beschrieben wird der Autofahrer wie folgt: männlich, Mitte 40, auffallend groß (ca. 190 cm), Vollbart, trug einen blauen Anzug und ein weißes Hemd. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach diesem Autofahrer und bittet ihn, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden.

Wissenselement