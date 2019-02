von SK

Erst nachträglich hat eine Jugendliche laut Polizei angezeigt, dass sie bereits am Montagnachmittag gegen 18.45 Uhr von einem 25-30-jährigen Autofahrer erst angesprochen und dann verfolgt worden sei.

Tatort Bushaltestelle

Der Fahrer eines dunklen Wagens soll sie in der Engener Jahnstraße auf Höhe der Bushaltestelle an der Anne-Frank-Schule durch das geöffnete Beifahrerfenster angesprochen und nach einer Tankstelle gefragt haben. Laut Polizei habe die Jugendliche, nachdem der Mann die Innenbeleuchtung seines Fahrzeugs angeschaltet hatte, bemerkt, dass er an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert haben soll.

Der Unbekannte sei laut Polizei anschließend hinter der Geschädigten hergefahren, bevor er schließlich in Richtung Aacher Straße davon gefahren sei.

Zwei Jogger als Zeugen gesucht

Als Zeugen sucht die Polizei nach zwei Joggern, die das Fahrzeug des Unbekannten zum Tatzeitpunkt passiert habensollen.

Der Tatverdächtige wird als etwa 25-30-jährig beschrieben, soll das dunkelbraune Haar kurz getragen haben und sprach akzentfrei Deutsch. Sein Fahrzeug hatte ein KN-Kennzeichen.

Zeugenhinweise an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.