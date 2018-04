Engen Polizei nimmt in Engen Randalierer in Gewahrsam

Polizei nimmt in Engen Randalierer in Gewahrsam

Vier Polizeistreifen rückten am Dienstagabend zu einer Schlägerei aus. Der Verursacher ließ sich nur schwer unter Kontrolle bringen.

Vier Polizeistreifen rückten am Dienstag um 21.15 Uhr zu einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Straße Am Bahnhof aus, nachdem von dort eine Schlägerei mit zehn Beteiligten gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein deutlich alkoholisierter 21-Jähriger mit Mitbewohnern Streit suchte. Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es laut Polizeibericht aber nicht. Als die Einsatzkräfte ankamen, stürzte der Mann wegen seiner starken Alkoholisierung im Hof auf den Boden und ging nach dem Aufstehen erneut auf Mitbewohner los. Da er sich auch gegenüber der Polizei aggressiv und uneinsichtig verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille.