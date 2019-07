Im Rahmen des Neubaus der Eisenbahnbrücke über den Talbach in Engen stehen jetzt Details zu den Auswirkungen für den Verkehr fest. Wie die deutsche Bahn mitteilt, wird die Bahnstrecke zwischen Immendingen/Hattingen und Engen ab Dienstag, 1. Oktober, bis Montag, 7. Oktober voll gesperrt. Im Anschluss wird das neue Bauwerk an seinen endgültigen Standort eingehoben und verspannt. Während der sechstätigen Vollsperrung erfolgen die Bauarbeiten durchgehend in Tag- und Nachtschichten. Ein Schienenersatzverkehr wird für diesen Zeitraum eingerichtet. Im Anschluss an den Brückenneubau finden weitere Straßen- und Tiefbauarbeiten sowie Anpassungen am Talbach statt. Abgeschlossen sein wird der Bau voraussichtlich im Frühjahr 2020. Die Anwohner der Baustelle werden separat per Handzettel informiert, zudem wird die Bahn mit den unmittelbar betroffenen Anwohnern direkt Kontakt aufnehmen.