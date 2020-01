Die inzwischen etablierte Oldtimer-Rallye Hegau Historic läutet auch dieses Jahr die Oldtimer-Saison im Südwesten ein: Bereits zum 7. Mal gehen am Sonntag, 19. April, bis zu 60 Teams in ihren mindestens 30 Jahre alten Autos an den Start – so eine Pressemitteilung der Veranstalter. Jedes Team besteht aus Fahrer und Beifahrer, so dass 120 Oldtimer-Freunde in Engen erwartet werden – so viele wie noch nie.

Eine bunte Auswahl aus mehr als mehr als drei Jahrzehnten Automobilgeschichte tritt bei der Rallye an. | Bild: Matthias König

Die meisten von ihnen sind regelrechte Wiederholungstäter, die immer wieder an den Start gehen. Mit dabei sind einige Oldtimer-Freunde, die zum ersten Mal an einer solchen Veranstaltung teilnehmen, aber auch einige alte Hasen mit viel Erfahrung kommen immer gern nach Engen.

Auf geht‘s: Start ist wieder am Oldtimermuseum in Engen. | Bild: Matthias König

Ganz wichtig ist den Organisatoren, so schreiben sie in ihrer Pressemitteilung, dass es bei der Veranstaltung nicht auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. Denn auch wenn die Veranstaltung Rallye heiße, gehe es hier vielmehr darum, die vorgegebene Strecke anhand des Roadbooks abzufahren und dabei Aufgaben mit dem Oldtimer zu lösen.

Vielleicht gibt es auch wieder versteckte Prüfungen – so wie hier... | Bild: Matthias König

„Der Spaß am präzisen Oldtimerfahren und der Genuss der Landschaft im Hegau und der Bodenseeregion stehen eindeutig im Vordergrund“ erklärt Matthias König vom Organisationsteam. Ganz besonders wichtig ist den Engenern, dass die Hegau Historic Rallye keine Profi-Veranstaltung ist: „Wer seinen Tacho ablesen kann und einen Beifahrer hat, der gut mit einer Stoppuhr umgehen kann, ist schon sehr gut vorbereitet“, so König.

Fahrsicherheitstraining am Abend davor

Bereits zum zweiten Mal bieten die Engener ihren Teilnehmern an, sich bereits am Samstag davor stilecht auf ihre Rallye einzustimmen: Wer möchte, kann an einem speziellen Fahrsicherheitstraining für Oldtimer teilnehmen, das im modernen Fahrdynamischen Zentrum in Steißlingen stattfindet. Für den Samstagabend haben sich die Veranstalter wieder etwas Tolles für den Ausklang überlegt – mehr wollten sie vorab noch nicht verraten.

Die Rallye Hegau Historic findet statt am Sonntag, 19. April. Das Startgeld beträgt 150 Euro pro Team. Infos im Internet:

http://www.hegau-historic.de