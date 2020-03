Engen vor 2 Stunden

Odysee für zwei Schulkinder: Busfahrt endet auf dem Acker

Das Buschaos nimmt scheinbar immer noch kein Ende. In Engen strandet ein Ziehharmonikabus nach einer Irrfahrt am Hugenberg. Das Fahrzeug muss abgeschleppt werden, die beiden darin sitzenden Schulkinder treten den Nachhauseweg zu Fuß an.