Besonders gut meinte es das Wetter mit dem Ökomarkt in Engen und bescherte ihm einen traumhaft schönen Herbsttag. Dabei zauberte es auch mehr als zufriedene Mienen auf die Gesichter der Organisatoren, die zum „Ökomarkt trifft Oktoberle“ in die Altstadt von Engen eingeladen hatten. Einmal mehr wurde die gemeinsame Veranstaltung von Händlergemeinschaft und Marketing zu einem Erfolg.

„Mit der gemeinsamen Aktion werden die Synergieeffekte in der Altstadt voll genutzt“, sagt Michaela Schramm, Naturbeauftragte der Stadt Engen. Händler könnten sich dabei präsentieren und nachhaltig informieren, Besucher könnten gesund einkaufen. Die Geschäftsleute der meist inhabergeführten Geschäfte lobten den guten Besuch und das quirlige Leben in den Gassen der Altstadt. Ökologie und Natur sei momentan in aller Munde und werde für die Mehrzahl der Menschen immer interessanter.

70 Teilnehmer zeigen ökologische Vielfalt

Bürgermeister Johannes Moser erinnerte in seiner Begrüßung zur Eröffnung des Marktes an die derzeitig wieder stark aufflammende Diskussion um Naturerhaltung und gesunde Landwirtschaft. „Der Ökomarkt ist ein richtiger Magnet und mit über 70 offiziellen Teilnehmern und Ausstellern kann er dieses Jahr aufwarten“, verkündeter er stolz. Und so zeigte sich der Markt in den Gassen der Altstadt und auf dem Marktplatz schon bei der Eröffnung durch Bürgermeister Johannes Moser und dem Jagdhornbläserensemble von seiner besten Seite und wurde im Laufe des Sonntagnachmittags voller Leben, attraktiv und vielfältig. „So sollte es jeden Tag sein“, schwärmte Händler Thomas Held fast ein wenig, „so eine lebendige und pulsierende Altstadt, das wäre sicherlich nicht nur für mich eine schöne Vorstellung.“

Thema: Bienen und Streuobstwiesen

Der Ökomarkt stand dieses Jahr unter dem Thema „Bienen und Streuobstwiesen“ und reichte von schmackhaften Äpfeln oder Birnen mit zahlreichen Probierangeboten einheimischer Betriebe über eine Präsentation der heimischen Pilze bis zu Obst und Gemüse.

Da fällt die Entscheidung schwer: Beim Ökomarkt können Besucher auch Biogemüse einkaufen. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Zur Verarbeitung der Äpfel war eine antike Mostpresse vor Ort. Hier konnten die Kinder unter fachlicher Anleitung Maische machen und ihren eigenen Saft pressen und genießen. Nebenan wurden Insektenhotels gebaut, um Wildbienen ein Zuhause zu gestalten.

Mit großer Begeisterung arbeitet Selina an der Obstpresse, angeleitet von Hartmut Lies. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Angebote auch zum Nachdenken

Zum Nachdenken regte der Stand des Weltladens vom BUND an mit seinen Angeboten und dem Spiel „Unsere Welt, ihre Menschen sowie die Verteilung der Ressourcen und des Geldes“. Die Stadtwerke Engen zeigten an ihrem Informationsstand einen ungewöhnlichen Vergleich: Wassermeister Heiko Straub präsentierte einen Kubikmeter Sprudel in 119 Kisten zum Preis von 240 Euro vor und stellte den Preis von einem Kubikmeter sauberem Leitungswasser für den Preis von 2,02 Euro dagegen.

Jugendliche bitten um Verbesserungsvorschläge

Die Jugendgemeinderäte Matteo Utzler und Lilli Lutz finden den Ökomarkt gerade im Zeichen der derzeitigen Jugendbewegung „Fridays for Future„ sehr wichtig, wie sie erzählten. An ihrem Infostand baten sie Engener Einwohner um Verbesserungsvorschläge für eine bessere Zukunft. Unter dem Motto „Engen, meine Stadt – was können wir gemeinsam bewegen?“ nahmen sie Ideen entgegen. Der Ökomarkt sei auch eine Möglichkeit, für eine gesunde Zukunft in der Region zu sorgen.

Um den Ökomarkt in dieser Form zu ermöglichen, braucht es viele engagierte Menschen: „Unser Ökomarkt hat viele helfende und unterstützende Hände“, lobte der Bürgermeister die Organisatoren um Michaela Schramm. „Alle sorgen mit ihrem persönlichen Einsatz, dass der er in Engen eine breite Plattform für lokale und regionale Erzeuger bieten kann. Er soll Anbieter, Dienstleister sowie Produkte im Umwelt- und Naturschutz mit dem Ziel präsentieren, Erzeuger und Verbraucher zusammen zu bringen“, so Johannes Moser.

