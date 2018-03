Hegau Neue Pflegeheime im oberen Hegau

Der Markt gerät mächtig in Bewegung und private Investoren kommen zum Zug.

Es ist wie ein Frühlingserwachen, im oberen Hegau scheinen die Pflegeheime nur so aus dem Boden sprießen. In Tengen entsteht derzeit der Rohbau für ein neues Heim, der Spatenstich für ein neues Pflegeheim Engen ist Mitte April geplant und in Aach wartet man auf die Baufreigabe. Der Bau ist dringend erforderlich, denn ab September 2019 fallen durch die neue Landesheimbauverordnung viele Plätze in solchen Einrichtungen hegauweit weg. Die Verordnung besagt, dass Menschen in Pflegeheimen Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden müssen. Beschlossen wurde die Verordnung im Jahre 2009, die Übergangsfrist beträgt zehn Jahre.

Im Jahre 2009 hatte Maik Zlatanovic, ein privater Investor, mehrere Millionen in seine Pflegeheime in Stetten und Engen investiert, kurz darauf wurde die Pflegeheimverordnung bekannt. Begonnen hatte er 1989 mit 17 Plätzen in Stetten, ab 1998 waren er und seine Frau Claudia dann auch in Engen mit dem Seniorenhaus Katharina vertreten. Im Moment bieten sie Raum für 48 Pflegebedürftige mit 56 Beschäftigten. Im neuen Pflegeheim sollen 118 Pflegeplätze und insgesamt fast 100 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. "Wir bauen das Seniorendomizil nicht, um abzuschöpfen. Für uns war klar, dass wir nicht vom Markt verschwinden sollten", schildert Maik Zlatanovic. Die Pflegeheimverordnung sei eine Art Marktbereinigung, da kleine Einrichtungen am Markt nicht mehr gewollt seien.

Ein weiteres Pflegeheim in Engen wird bereits vom Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz betrieben und bietet 50 Pflegeplätze. Werner Merk, Pressesprecher des Gesundheitsverbunds Konstanz ist jedoch nicht besorgt: "Wir sind gut ausgelastet und die Nachfrage ist groß." Maik Zlatanovic befürchtet ebenfalls keine Konkurrenz: "Alle Pflegeheime arbeiten unter den selben Bedingungen, gerade wenn es um das knappe Personal geht.

Da ältere Menschen ungern ihr Umfeld verlassen, kooperiert Maik Zlatanovic mit Ungarn, Albanien und Serbien, um Arbeitskräfte zu rekrutieren und auszubilden. "Sie werden nach deutschem Standard qualifiziert und ausgebildet, auch sprachlich. Eine Kooperation mit Mexiko und den Philippinen ist ebenfalls geplant", berichtet er. Dadurch seien er noch nie in die Bredouille von zu wenig Mitarbeitern gekommen.

Das neue Pflegeheim soll eine Plattform für die Öffentlichkeit werden. "Ein kategorisches Abgrenzen passt nicht zu den individuellen Bedürfnissen der Menschen", ist Maik Zlatanovic überzeugt. Um das zu verwirklichen, soll es eine Art Dorfgasthaus geben, das Begegnungsmöglichkeiten, auch generationenübergreifend, bietet. "Unsere Einrichtung soll nicht isoliert sein, sondern offen für Menschen als Bestandteil der Kommune", fügt er an. Auch ist er ein Befürworter davon, dass Menschen, die sich auf dem Weg der Besserung befinden, wieder nach Hause gehen können. Sie könnten je nach Bedarf weiterhin ambulant behandelt werden.

Auch sechs Wohngruppen sollen im neuen Gebäudekomplex entstehen. Sie werden jeweils über 14 Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer und Gemeinschaftsräumen verfügen. Somit würde die durchschnittliche Wohnfläche pro Bewohner etwa 60 Quadratmeter betragen. Auch Räumlichkeiten für eine Arzt- oder Therapeutenpraxis sowie ein Friseursalon und ein kleiner Einkaufsladen sind geplant. "Es laufen bereits Gespräche mit verschiedenen Ärzten, es ist ja aber so schon schwer Ärzte überhaupt aufs Land zu bekommen. Alternativ könnte zum Beispiel ein Physiotherapeut einziehen", erläutert Maik Zlatanovic. Für die Planung des Gebäudes ist das Architektenbüro Graf verantwortlich. "Wir haben ein gutes Netzwerk aus mittelständischen, leistungsfähigen Unternehmen für das Projekt", sagt Michael Graf. Die Fertigstellung ist Ende 2019 geplant.

Für das neue Pflegeheim in Tengen ist der private Investor Daniel Dilger aus Saarbrücken verantwortlich. Betreiber wird das Servicehaus Sonnenhalde, das bereits sechs Pflegeheime in Baden-Württemberg führt. Eins davon steht in Singen. Marian Schreier, Bürgermeister in Tengen, fürchtet keine Konkurrenz: "Im Hegau gibt es momentan einen Mangel an Pflegeplätzen. Viele Pflegeheime führen schon gar keine Wartelisten mehr, da die Nachfrage konstant hoch ist. Daher ist es wichtig, dass neue Plätze entstehen." In Tengen sind 90 geplant, der den lokalen Bedarf decken soll. "Das sorgt im Hegau für etwas Entlastung", fügt Marian Schreier hinzu. Die Fertigstellung in Tengen ist schon Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang 2019 geplant.

Auch in Aach ist man zuversichtlich: Bürgermeister Manfred Ossola hält es für wichtig, dass sich die Betroffenen ihren Pflegeplatz aussuchen können. "Wenn ein ausreichendes Angebot an Pflegeplätzen vorhanden ist, eröffnet dies auch die Auswahl eines Pflegeplatzes und man ist nicht nur darauf angewiesen oder froh einen freien Platz zu bekommen." Betreiber des Pflegeheimes in Aach wird das Evangelische Stift Freiburg sein. Ein konkreter Zeitplan ist noch nicht bekannt, da die Stadt noch auf die Genehmigung und Baufreigabe wartet. Die Baugenehmigungsunterlagen seien beim Landratsamt Konstanz vollständig eingereicht. "Der Pflegebedarf in Aach sollte mit den 45 entstehenden Plätzen mehr als gedeckt sein", sagt Manfred Ossola.