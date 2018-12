von Jürgen Waschkowitz

Begrüßt hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats Engen in seiner jüngsten Sitzung die Bewerbung zum Projekt "Natur nah dran", das die Naturschutzbeauftragte der Stadt, Michaela Schramm, vorstellte. Bei dem Projekt geht es um die Förderung der biologischen Vielfalt in Kommunen. Um Kommunen darin zu unterstützen, startete das Land Baden-Württemberg vor drei Jahren das Projekt "Natur nah dran". Die Naturbeauftragte erklärte: "Bei diesem Projekt erhalten bis zum Jahr 2020 jährlich zehn Kommunen eine 50-prozentige Förderung, bis zu einem Maximalbetrag von 15 000 Euro, für die naturnahe Umgestaltung einiger ihrer Grünflächen."

Nabu setzt das Projekt um

Das Projekt werde vom Städte- und vom Gemeindetag unterstützt und vom Nabu-Landesverband Baden-Württemberg umgesetzt. Im Rahmen des Projektes überplanen die ausgewählten zehn Städte und Gemeinden ihre innerörtlichen Freiflächen, wie Rasenflächen oder Verkehrsinselrandstreifen, und wandeln sie in naturnahe, artenreiche Grünanlagen um. Damit soll die ökologische Vielfalt erhalten bleiben und dem Insektensterben entgegengetreten werden. "Natur nah dran" bietet den ausgewählten Gemeinden eine Erstberatung und Begutachtung der ausgewählten Flächen, fachliche Unterstützung bei Detailplanung sowie die Schulung der städtischen Mitarbeiter. Außerdem sieht es eine Kostenübernahme des Saatgutes sowie anderer Materialien vor und unterstützt die Gemeinden bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Mehrere Flächen kommen in Frage

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Engen bereits begonnen, im Stadtgebiet einzelne Plüschstreifen anzulegen, erinnerte Michaela Schramm, "was von der Bevölkerung positiv aufgenommen wurde", wie die Bürger berichtet hätten. "Die Stadt will mit der Bewerbung für das Projekt dem fortschreitenden Rückgang der Bestände von Wildbienen und Schmetterlingen und anderer Tiere entgegentreten und außerdem die Lebensqualität im Stadtgebiet für die Bevölkerung steigern", beschrieb sie die Intention für die Teilnahme. Im Projekt sollen Grünstreifen entlang der Hegaustraße, dem P&R-Parkplatz, der Mundig-Straße entlang dem Kinderspielplatz sowie in den Bereichen Felsenplatz und Ledergasse naturnahe und artenreiche Bereiche geschaffen werden.