Es ist bitterkalt. Schwere Maschinen knattern über Schotter und feuchten Beton. Die Bausubstanz bildet den Grund für eine Straße, die sich an heißen Sommertagen verflüssigt und im Winter zur Glättefalle wird. Motorradfahrer sind vor etwas mehr als zwei Jahren auf der damals gesplitteten Fahrbahn etwa 50 Meter einen Abhang hinuntergestürzt und haben sich schwer verletzt. Seither wird die Kreisstraße zwischen dem Engener Stadtteil Bittelbrunn und Eigeltingen-Honstetten in einem Teilbereich genauso gesperrt wie die angrenzende Kreisstraße im Wasserburger Tal, wenn der Zustand besonders kritisch wird. Das soll aber bald ein Ende haben. Die Sanierung der Kreisstraße 6177 in Richtung Bittelbrunn läuft auf Hochtouren, die Kreisstraße Wasserburger Tal soll im nächsten Jahr erneuert werden.

Besonderes Bau-Verfahren

Der SÜDKURIER macht sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten, die in einem speziellen Bauablauf ausgeführt werden. Bauoberleiter Timo Schiess und sein Mitarbeiter Kevin Ebsen vom Landratsamt Konstanz erläutern die Arbeiten und deren Hintergründe. „Die Fahrbahn kann nicht verbreitert werden, weil andernfalls aufwendige Verfahren mit möglichen schwierigen Verhandlungen über Ankäufe von privaten Grundstücken bis hin zu Planfeststellungsverfahren drohen, wenn das öffentliche Interesse vor den privaten Belangen stehen würde“, erklärt Timo Schiess.

Links ist der aufgelegte Zement zu erkennen. Beide Laster bringen Wasser zur Vermischung an die Fräse. Der Mitarbeiter der Baufirma stellt Messgeräte auf, welche die digitalen Baudaten übermittelt, damit höhengenau eingebaut werden kann. Aufgrund einer Bewaldung kann kein GPS verwendet werden. | Bild: Bittlingmaier, Albert

„Wünschenswert wäre eine Mindestbreite von 5,50 bis sechs Meter. Die Kreisstraße misst aber nur 4,50. Statt eines komplizierten Verfahrens haben wird daher ein schlankes gewählt“, so Schiess. Für die Sanierung der Straße gelte das neue Regelwerk, wonach mehr Schutzplanken gebaut werden. Nach den schweren Unfällen von Motorradfahrern war im Bereich einer Kurve und einem steilen Abhang, in den Biker gestürzt waren, eine Schutzplanke befestigt worden. Um die 30 Leitungen und Einlaufschächte und auf 750 Metern Bordsteine sind nun zudem erneuert worden.

Video: Timo Schiess

Auf teure Teer-Entsorgung wird verzichtet

„Die Teerteile bleiben im Untergrund der Fahrbahn. Somit können wir mit Hilfe von Fräsen und Umwälzen eine teure Entsorgung vermeiden“, schildert Timo Schiess. „Dieses besondere Verfahren können wir in einem Teilbereich der Straße in Richtung Bittelbrunn nicht umsetzen, da sich dort eine Wasserschutzzone befindet. Deshalb werden wir die restliche Sanierung in enger Abstimmung mit den Stadtwerken Engen erst im nächsten Jahr ausführen“, erklärt Kevin Ebsen.

Video: Timo Schiess

Die Sanierung der Kreisstraße auf einer Länge von 3,25 Kilometern im Teilbereich zwischen Bittelbrunn und Honstetten kostet etwa eine Million Euro. „Wir schafften im Vergleich zu der Kalkulation eine fast genaue Punktlandung. Das gelingt selten“, betont Timo Schiess. „An der Topografie lässt sich kaum was ändern. Die Querneigungen seien aber optimiert und die Wasserabläufe im Rahmen der Möglichkeiten verbessert worden. Der in den vergangenen Wochen teils heftig einsetzende Regen habe zu Verzögerungen der Arbeiten geführt. Sie sollen bis spätestens Mitte Dezember abgeschlossen sein, sodass der Verkehr auf der sanierten Kreisstraße wieder rollen kann.

Die Walze verdichtet die frisch durchmischte Schicht aus Zement, Wasser und anstehendem Untergrund inklusive teerhaltigen Schichten zur neuen hochfesten Tragschicht. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Video: Timo Schiess

Risse und Flickstellen bereiten Probleme

Im nächsten Jahr soll auch die marode Kreisstraße im Wasserburger Tal auf einer Länge von etwa vier Kilometern saniert werden. Auch dort gab es an heißen Tagen in der Vergangenheit immer wieder große Probleme, weil die geflickte, rissige und an den Banketten brüchige Straße flüssig wird und im Winter gefährliche Glätte droht. „Wir streben an, dass die Arbeiten im Juni des nächsten Jahres beendet werden können, bevor erfahrungsgemäß die heißen Tage kommen“, so Schiess. Grundsätzlich habe der Technische Ausschuss des Kreistags die Maßnahme und Umsetzung in 2020 beschlossen. Nun müssten die bewilligten erforderlichen finanziellen Mittel von etwa 1,4 Millionen Euro noch freigegeben werden.

Mit diesem Motorrad war im Juli 2017 ein Fahrer auf der Kreisstraße bei Bittelbrunn einen Abhang hinuntergestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu. | Bild: FFW Engen

Anzeigen gegen Leiter von Straßenmeisterei

„Die teils noch geteerten Straßen werden rissig, weich und flüssig. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gewährleistet“, hatte Helmut Hengstler, Leiter der Straßenmeisterei Welschingen, im Sommer an der Straße im Wasserburgertal erläutert. Eine Sanierung verhindere auch eine weitere Verschlechterung der Fahrbahn-Oberfläche. Nach den vorherigen Sperrungen hatte es Kritik von Autofahrern gegeben, vor allem von Pendlern, die in Honstetten zur Arbeit gehen. Sie müssen weite Umwege in Kauf nehmen. Würden die Straßen gesplittet, könnte dies eine Sperrung verhindern.

Darauf verzichtet aber die Straßenmeisterei, seit es vor zwei Jahren teils schwere Unfälle gab. Einige Zweiradfahrer waren in einer Kurve der abschüssigen K 6177 von der Fahrbahn abgekommen und etwa 50 Meter in ein offenes Waldstück hinuntergestürzt. Es gab heftige Kritik von verletzten Fahrern. Sie warfen der Straßenmeisterei auch vor, zuviel Splitt aufgetragen und nicht ausreichend davor gewarnt zu haben. Dem widerspricht Hengstler. „Es wurde ordnungsgemäß ausgeschildert. Die Unfälle kamen zustande, weil die Fahrer zu schnell unterwegs waren“, betont er. Es habe sogar drei Anzeigen gegen ihn persönlich gegeben. Ein Gutachten habe aber belegt, dass die Anzeigen haltlos seien.