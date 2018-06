Engen Musik bei lauer Abendluft: Am 14. Juni beginnt die Reihe der Feierabendkonzerte in der Altstadt

Musik bei lauer Abendluft: Am 14. Juni beginnt die Reihe der Feierabendkonzerte in der Altstadt

Der Touristikverein Engen und die Bäckerei Waldschütz haben die Organisation übernommen, nachdem sich das Café Mäder aus der Veranstaltung zurückgezogen hatte. Bürgermeister Johannes Moser lobt die schnelle Reaktion der beiden Organisatoren und die Umsetzung.

Bei musikalischer Unterhaltung gemütlich am Feierabend zusammensitzen, plaudern und südländisches Flair genießen – das ist das Erfolgsrezept der Feierabendkonzerte auf dem Marktplatz der Altstadt; Kaiserwetter, fröhliche Menschen und schmissige Musik sind die belebenden Zutaten. Die Feierabendhocks beginnen dieses Jahr am Donnerstag, 14. Juni, ab 18 Uhr.

Alle 14 Tage gibt's Musik und Bewirtung draußen

Die Feierabendkonzerte, im 14-tägigen Rhythmus und auf vier Veranstaltungen beschränkt, sind Tradition. Sie sind 1989 durch die damalige Arbeitsgemeinschaft Einzelhandel der Altstadt ins Leben gerufen worden. Seit dem Jahr 2000 werden sie durch die Stadtverwaltung organisiert, die Veranstaltung haben dieses Jahr die Bäckerei Waldschütz und der Touristikverein Engen übernommen, die musikalische Gestaltung zum Start der Musikverein Bargen.

Bäckerei springt spontan ein

„Als wir von der Stadtverwaltung informiert wurden, dass das Café Mäder gekündigt hat und die Feierabendkonzerte nicht mehr veranstaltet, haben wir sofort reagiert“, beschreibt Jürgen Waldschütz die Situation. „Die Feierabendkonzerte standen zur Disposition, liefen Gefahr, abgesagt zu werden. Das wollten weder die Stadtverwaltung noch ich." Er habe sich dann mit den Mitarbeiterinnen zusammen getan und sie hätten die vier Abende gestaltet. "Ich bin sehr dankbar, dass sie uns in dieser besonderen Situation schnell zugesagt haben“, lobt Jürgen Waldschütz.

Bürgermeister freut sich übers Engagement

Auch Bürgermeister Johannes Moser ist über die Übernahme der Organisation durch Bäckerei und Touristikverein erfreut: „Die Feierabendkonzerte mit Musikvereinen sind eine erfolgreiche Aktion der Stadt Engen zur Belebung und Förderung unserer historischen Altstadt. Sie locken zahlreiche Besucher an, die nach einem Besuch der Geschäfte in der Altstadt einen geselligen Ausklang des Tages mit unterhaltsamer Blasmusik genießen. Es ist uns wichtig, die Engener Geschäftswelt einzubinden und so freue ich mich, dass die Bäckerei Waldschütz uns unterstützt. Ein weiterer Dank gehört dem Touristik Verein Engen, seinem Vorsitzenden Rolf Broszio und den Mitgliedern, die sich ebenfalls stark einbringen.“

Zum Auftakt spielt der MV Bargen

Zum Auftakt der Feierabendkonzerte sorgt der Musikverein Bargen für gute Stimmung. „Das ist eine sehr angenehme Aufgabe für mich und meine Kameraden“, beschreibt Dirigent Roland Weckerle die Motivation seiner Kapelle. „Wir spielen mit Begeisterung hier, ist der Auftritt doch eine gute Gelegenheit, unser Können zu zeigen, die Gäste festlich zu unterhalten. Wir spielen zum Auftakt volkstümliche Musikstücke, dann auch modernes und anspruchsvolles Liedgut“, verrät er schon mal.

Die Feierabendhocks der Stadt Engen in der Atmosphäre des historischen Marktplatzes in der Altstadt sind ein beliebter Treffpunkt während der Ferienzeit für die Bevölkerung und ihre Feriengäste. So sehen es auch die Besucher. Die Plätze auf dem Marktplatz füllen sich meistens recht schnell, gemütliches Zusammenrücken ist angesagt.