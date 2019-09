Das kleine Hegau-Städtchen Engen glänzt nicht nur mit mittelalterlicher Idylle. Moderne Brunnenskulpturen ziehen den Blick auf sich, in den Gassen der Altstadt schaffen Blumenkübel entlang der Häuserzeilen mediterranes Flair.

Auch das Städtische Museum verbindet das Gestern und Heute: neben Ausstellungen zeitgenössischer Kunst werden in dem ehemaligen Benediktinerinnen-Kloster auch historische Schätze verwahrt.

Vogler-Altar von 1566

Dazu gehören vier Säulen einer Altarmensa der ersten Stadtpfarrkirche im Altdorf. Nicht mehr genutzt, verwahrloste die mehr als tausendjährige Martinskirche. „Ein Trauerspiel, dass die abgerissen wurde“, bezeichnet Museumleiter Velten Wagner es als einen der herbsten Verluste für die Stadt Engen.

Eine Besonderheit für seine Zeit sei der Vogler-Altar von 1566. Er stammt aus der Familienkapelle der Bürgerfamilie Vogler, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Stadt spielte. In der Sammlung kirchlicher Gegenstände wie Heiligenfiguren und sakrale Gefäße befindet sich auch eine Monstranz, die noch heute für Prozessionen genutzt wird.

„Kein rühmliches Kapitel“

Im Laufe der Jahrhunderte erlebte Engen turbulente Zeiten durch Unruhen, Aufstände und Kriege. Und blieb auch nicht vor den Heerscharen Napoleons verschont, die 1799 in den Hegau vordrangen. Ein Jahr später kam es zu einer blutigen Schlacht bei Engen und Stockach, die Sechs- bis Siebentausend Tote und Verletzte forderte.

Von Wundärzten unter Zeitdruck und mit einfachsten Mitteln operiert, hatten die Verwundeten nur geringe Überlebenschancen. Das veranschaulicht die Nachstellung eines Lazaretts mit originaler Möblierung und der Ausrüstung eines damaligen Chirurgen wie Knochensäge, Skalpell oder Beißhölzern. Was aus diesen Jahren blieb, ist eine Gravur im Arc de Triomphe in Paris. „Kein rühmliches Kapitel“, sagt Wagner, aber dass der Name Engen mit anderen Städten in so ein beeindruckendes Bauwerk eingraviert wurde, sei schon etwas Besonderes.

Sanierung der Altstadt

In der Ausstellung zur Stadtgeschichte finden sich auch Dokumente aus der Zeit der Badischen Revolution 1848/49, als eine Freischar von Bewaffneten unter der Führung von Friedrich Hecker auf dem Weg nach Karlsruhe durch Engen zog.

Damals ein kleines, mittelalterliches Städtchen, entpuppte sich Engen unter Bürgermeister Manfred Sailer in den 1970er Jahren durch die Sanierung der Altstadt zu einer Perle im Hegau. Darstellungen der sanierten Häuserzeilen zeigen das Farbkonzept der Häuserfronten und vermitteln auf einen Blick einen Gesamteindruck des heutigen Stadtbildes. Verborgen in den Räumen des Magazins lagert ein Sammelsurium an historischen Gebrauchsgegenständen und Handwerksutensilien, Kruzifixen und Schwertern bis hin zu zwei Kanonen aus dem 30-jährigen Krieg. Zurzeit werden die einzelnen Gegenstände digital erfasst.