Engen "Mützen auf" hieß es wegen des Kälteeinbruchs beim Ostermarkt in Engen

Tausende Besucher trotzten dem Winter und flanierten zwischen den frühlingshaft dekorierten Ständen der Engener Altstadt.

Der Winter war noch einmal zurückgekehrt und bescherte dem Ostermarkt in Engen Schnee und Minus-Temperaturen. Trotzdem, oder dem Wetter zum Trotz, strömten die Menschen, auf den beliebten Markt mit seinem einzigartigen Angebot. Es war, als ob sie nur auf den Markt als Botschafter des Frühlings und Ostern gewartet hätten. Mit der Eröffnung ergoss sich nicht nur aus jedem Seehas eine Traube erwartungsvoller Besucher, die zielstrebig die Altstadt ansteuerten. Auch auf den Parkplätzen rund um die Altstadt waren schon bald kaum noch Plätze zu finden.

Und dann gegen Mittag gab es auch kaum noch ein Durchkommen in den engen Gassen der Altstadt und im Alten Stadtgarten. Tausende von Gästen aus dem ganzen Umland hatten sich scheinbar auf dem Ostermarkt verabredet. Überall sah man Menschen in anregender Unterhaltung, in Gruppen beim Bummeln und lange Schlangen an den Ess-Ständen. Es war aber auch ein wunderschönes Bild: Die zahllosen Stände der Kunsthandwerker inmitten des zauber- und frühlingshaft geschmückten Ambientes der Altstadt von Engen mit gepuderten Bäumen und Schneehauben auf den Pollern. Und trotz der unter die Kleidung ziehenden Kühle, lag über allem ein noch recht zarter, aber erkennbarer Hauch von Frühling an den Ständen mit Blumen, Obst und austreibenden Sträuchern. Nicht nur an den Ständen erfreuten sich die Besucher und blieben immer wieder stehen, um die Kunstwerke der Künstler und Handwerker zu bewundern. Reges Treiben, Kommen und Gehen herrschte auch in den weit geöffneten Geschäften, in denen sich die Händler Zeit nahmen für ausgiebige Information und persönliche Gespräche.

Das Angebot des Marktes war bunt gemischt und ansprechend, darin waren sich die Besucher einig. Es reichte von kleinen Bastelarbeiten, über handwerkliche Gestecke bis zu Unikaten von Künstlerhand. Von Flecht-, Filz-, Metall- und Holzarbeiten, bis zu filigranen Glasobjekten, oft am Stand unmittelbar gefertigt.

Große Aufmerksamkeit erfuhren auch die Ausstellungsarbeiten der Kindergärten und Schulen im Rathaus. Die Kinder und Erzieher haben sich angestrengt und wahre Kleinode geschaffen: Osterhasen, Ostereier, Hasen und Hühner in allen Varianten und einzigartigen Osterlandschaften aus Flechtwerk, Moos und kleinen lustigen Tieren verziert.

Peter Freisleben und Sabrina Küchler, beide für die Organisation verantwortlich, sowie Bürgermeister Johannes Moser waren zufrieden. „Das Wetter hat vielleicht ein paar Herausforderungen mehr, aber beschert dem Markt kaum Einbußen. Es ist eine angenehme Freude, die Altstadt so umtriebig und voller freudiger Menschen an unserem Ostermarkt zu genießen“, bekunden sie gemeinsam. Auch die treuen Besucher Maren und Sören Ewe aus Liptingen betonen: „Das Wetter macht uns nichts aus. Der Weihnachts- und der Ostermarkt in Engen werden jedes Jahr besucht. Vielleicht mussten wir uns heute etwas wärmer anziehen als zum Weihnachtsmarkt. Egal, das kann uns jedenfalls nicht vom Besuch abhalten.“