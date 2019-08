Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 3.000 Euro ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf der K 6126. Ein 23-jähriger Motorradfahrer war von Binningen kommend in Richtung Welschingen unterwegs, als er laut Polizei nach einem Überholvorgang von zwei Autos beim Wiedereinscheren auf seine Fahrspur zu weit nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen kam. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Durch den Sturz geriet das Motorrad in Brand und brannte vollständig aus. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.