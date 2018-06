Engen Mit selbst gemachtem Kennzeichen und ohne Führerschein in Engen unterwegs

Mit selbst gemachtem Kennzeichen und ohne Führerschein in Engen unterwegs

Ein 20-Jähriger gibt sich in der Polizeikontrolle reumütig.

Gleich wegen mehrerer Verstöße muss sich der 20-jährige Autofahrer nun laut Politei verantworten. Eine Streife des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen hat ihn am Mittwochabend in der Außer-Ort-Straße in Engen kontrolliert. Der junge Mann soll sofort eingeräumt haben, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen.

Außerdem war der benutzte Renault nicht zugelassen und am Fahrzeug wurden fremde Kennzeichen mit selbst ausgedruckten und mit Klebestreifen befestigten Zulassungsstempeln angebracht. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich der 20-Jährige deshalb auch wegen Urkundenfälschung verantworten, wie es im Polizeibericht heißt.